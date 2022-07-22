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وفاة الفنان السوري عبد الله السيد
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 13:41 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 14:25 GMT

وفاة الفنان السوري عبد الله السيد

نعت وزارة الثقافة السورية اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي عبد الله السيد صاحب بعض من أشهر النصب التذكارية المقامة في دمشق ودرعا، إذ توفي عن 81 عاما. ونعاه أيضا

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المصدر: فريق التحرير

نعت وزارة الثقافة السورية اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي عبد الله السيد صاحب بعض من أشهر النصب التذكارية المقامة في دمشق ودرعا، إذ توفي عن 81 عاما.

ونعاه أيضا الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سوريا في بيان، واصفا إياه بأنه ”قامة من قامات الفن التشكيلي“.

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وجاء في البيان: ”ينعي الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سوريا قامة من قامات الفن التشكيلي الدكتور النحات عبدالله السيد له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان .. انا لله وان اليه راجعون“.

وذكرت مصادر سورية أن الفنان الراحل توفي في منزله بالعاصمة السورية دمشق إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

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ولد السيد في مدينة مصياف في محافظة حماة، وتخرج في قسم النحت/ كلية الفنون الجميلة في دمشق عام 1971 قبل أن يدرس الفلسفة والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب.

وحصل السيد على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال من فرنسا ودبلوم في النحت الصبي من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس.

وعمل بالسلك الأكاديمي وله العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات فكرية وفنية عن الفن التشكيلي السوري وتاريخ الفن، كما كان رئيسا لتحرير مجلة (الحياة التشكيلية).

 

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