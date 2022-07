في أول ظهور بعد إصابته بكورونا.. بايدن: أنا بخير وسأواصل عملي (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، في مقطع فيديو، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه ”بخير“، وأضاف أيضا في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ”ينجز الكثير من العمل“ وسيواصل أداء مهامه.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022