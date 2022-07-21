في أول ظهور بعد إصابته بكورونا.. بايدن: أنا بخير وسأواصل عملي (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، في مقطع فيديو، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه ”بخير“، وأضاف أيضا في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ”ينجز الكثير من العمل“ وسيواصل أداء مهامه.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

وكان البيت الأبيض قد كشف، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغلوا منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، بكوفيد-19، وأنه ”يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل“.

وقال كيفين أوكونور طبيب البيت الأبيض، في مذكرة نُشرت اليوم، إن ”بايدن (79 عاما) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أمس الأربعاء“، مضيفا أن الرئيس بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

من جانبها، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن، في بيان: ”التزاما بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض، وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت“.