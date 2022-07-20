بريطاني يستجم في حاوية مهملات هربًا من الحر الخانق

أقدم رجل بريطاني على تصرف غريب، حيث ظهر وهو يجلس في حاوية مهملات مملوءة بالماء؛ هربا من موجة الحر في البلاد التي وصلت إلى 40 درجة مئوية، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

واجتذب مقطع فيديو لهذا الرجل شهرة واسعة عبر الإنترنت بعد أن تم تصويره وهو يستجم في حاوية قمامة مليئة بالماء، ويحمل كوبا من الكوكتيل ويرتدي نظارة شمسية وكأنه يجلس أمام شاطئ.

وقام أحد المارة الذي يدعى حمد خان بتصوير الفيديو بينما كان يقود سيارته لمشاهدة منزل في منطقة ميلتون كينز، حيث رأى الرجل الذي كان يجلس في حاوية المهملات بالفناء الأمامي لمنزله بجوار المنزل الذي كان يشاهده.

وعندما شاهد الرجل أنه يتم تصويره استشاط غضبا وسأله حمد عن سبب وجوده في سلة المهملات، فرد عليه: ”أنا أستمتع بذلك، هل غير مسموح لي“، فقال له حمد: ”نعم، لكنك في حاوية المهملات“.

تواصلت المحادثة بين حمد والرجل، الذي قال له إن لا شأن له بما يحدث، وإنه يحاول الاستمتاع بأجمل يوم في إنجلترا، بسبب بلوغ الحرارة 40 درجة مئوية، إلا أن حمد أجاب بسرعة: ”هذا ليس احتفالا“، فرد الرجل عليه غاضبا: ”إنه احتفال للإنجليز العاديين مثلي“.

تطورت الأمور بين الرجلين وكادت أن تصل لمشاجرة كبيرة، إلا أنها انتهت بسقوط الرجل من حاوية المهملات وتدفقت المياه من حوله على الأرض.

وقد حصد الفيديو أكثر من 118 ألف إعجاب مع الآلاف من التعليقات التي أظهرت التعاطف مع الرجل، وعلق أحد الأشخاص على الفيديو: ”لماذا قاطعته وهو كان يجلس في سلام“، وأضاف آخر: ”اتركه وشأنه، ماذا فعل بك“، وقال ثالث إن درجة الحرارة التي وصلت لـ 40 درجة مئوية جعلت الأشخاص يفقدون طبيعتهم.

وسجلت بريطانيا رقما قياسيا لأعلى درجة حرارة في تاريخها على الإطلاق، الثلاثاء، حيث بلغت درجة الحرارة 40.2 درجة مئوية.

يشار إلى أن أعلى درجة حرارة سُجلت سابقا في بريطانيا كانت 37.7 درجة مئوية عام 2019 في كامبريدج.