كيف تعرف أنك اتخذت القرار الصحيح؟.. إليك الطريقة

هذا الشعور بالسكون والاطمئنان والسلام الذي تشعر به الآن يعكس أنك اتخذت القرار الصحيح. قد لا يكون الأكثر دقة بالنسبة للبعض، ولا الأكثر منطقية بالنسبة للبعض الآخر.

في الواقع قد لا يكون هو القرار الأفضل. ومع ذلك فالواضح أن هذا هو الخيار الذي يجعلك سعيدًا، وهو الخيار الذي يتحد مع قيمك وجوهرك ومشاعرك .

وفقًا لتقرير نشره موقع nospensees يوم الأحد الماضي يقول أبو التحليل النفسي سيغموند فرويد إن اتخاذ القرار يشبه ركوب الخيل. يمثل الحيوانُ جانبنا الانفعالي، الغريزي، العابر الزائل تقريبًا. من جانبه فإن الفارس هو الذي يمسك بزمام العقل، وهو الذي يوجه ويكبح ويهدئ. ومع ذلك، فإن ما يفوز في معظم الأوقات عند اتخاذ القرارات هي هندستنا الانفعالية الرائعة، حيث تجري المئات والمئات من السباقات كل يوم .

أنت لست خيارًا لأحد، فأنت تمثل أولويتك الخاصة بك، لذلك ففي كل قرار تتخذه استمعْ بعناية إلى قلبك. لأنه ليس هناك طريق صحيح جاهز، لكن هناك الطريق الذي يجعلك سعيدًا.

وحسب أخصائيي علم النفس والتنمية الشخصة فإن الحياة تتمثل في الاختيار. في الواقع نحن ننفق الكثير من وقتنا في ممارسة فن صنع القرار: القهوة أو الشاي، المصعد أو السلالم، الاتصال أو عدم الاتصال، ركوب هذا القطار أو تركه يغادر. .. إن اتخاذ القرار يمكن أن ينقل نفس الأحاسيس التي تصاحب قفزة في الفراغ الذي تحتاج فيه هذه الأحاسيس بالفعل إلى جرعات قوية من الشجاعة والمسؤولية.

الاختيار الصحيح لا وجود له

كتب هنري جيمس الأديب البريطاني قصة قصيرة استثنائية بعنوان ”الزاوية السعيدة“. يقدّم لنا فيها سبنسر برايدون، الشاب الذي، بعد أن حقق النجاح والثروة في الولايات المتحدة عاد إلى مسقط رأسه في إنجلترا.

في عزلة منزله الفارغ تساءل الشاب عما إذا كان قد اتخذ القرار الصحيح، وإذا كان خيار تركه لجذوره هو القرار الصحيح. في خضم هذا الشك الوجودي تنشأ فجأة أناه الأخرى التي تكشف له شيئًا فشيئًا ما كان يمكن أن يصبح عليه لو لم يغادر.

الشك في معرفة ما إذا كنا قد اتخذنا الخيار الصحيح أم لا أمرٌ سيظل يرافقنا دائمًا. الآن، كما يعلمنا هنري جيمس في هذه القصة فإن اتخاذ القرار يبدأ من القلب أولاً، ولكن بعد ذلك يأتي دور المسؤولية. من الانفعال ننتقل إلى العقل، وقبل كل شيء إلى الالتزام بأن نكون مهندسي مساراتنا.

لا توجد دائمًا خيارات أو مسارات صحيحة مع أضواء نيون تشير إلى المكان الذي يطلع منه فجر السعادة كل يوم. القرار الأكثر حكمة هو الذي يقدم لنا السلام، القرار الذي يسير جنبًا إلى جنب مع ضميرنا والذي بدوره يدعونا لمواصلة اتخاذ قرارات متسقة بناءً على هذه الجواهر.

القناة الانفعالية

نحن نعلم بالفعل أنه عند اتخاذ قرار بشأن خيار أو آخر فإن الانفعالات تكون مثل نجوم تَسبح في وسط محيطات من الشك. الآن، قد ترغب أيضًا في معرفة أن بنية الدماغ التي تصدر معظم الضوء في هذه العملية هي اللوزة.

الرغبة لا تغير شيئًا لكن مع القرار يبدأ كل شيء.

يمتلك جسم اللوزة مئات من الروابط في جميع أنحاء الدماغ، وهي بنية منمقة ورائعة تعمل كحارس صغير قادر على تقييم أي حافز أو فكر أو تجربة أو حدث واع أو غير واع. بعد هذا التحليل تُصدر اللوزة حُكمًا، وهو القرار الذي سيتم تحليله بعناية من قبل القشرة المخية الأمامية لدينا.

ما دام من الواضح أن العديد من قراراتنا يتم اتخاذها من خلال ”القناة الانفعالية“ فلنرَ الآن كيف يمكننا جعلها أكثر حكمة ودقة ومسؤولية.

مفاتيح اتخاذ القرارات

لكي تكون سعيدًا عليك أن تتخذ قرارات، وأن تكون قادرًا على تجاوز الخوف. نعلم أن هذا شيء يصعب علينا أحيانًا، لأن اتخاذ القرار يعني أيضًا أن نترك الكثير من الأشياء من خلفنا.

•عندما يطلب منا قلبنا أن نخطو خطوة وأن ندع الخوف يطفو على السطح فإن ما يجب علينا القيام به هو عقلنة هذا الخوف وفهمه. وهكذا فمن الانفعال ننتقل إلى العقل، لأن المنطق والفكر الواعي هما اللذان ينبغي أن يدعوانا بشجاعة لكسر جدران مخاوفنا.

• عندما تخبرك انفعالاتك أن تسلك طريقًا معينًا اِسأل نفسك إن كنت واقعيًا. هذا سؤال يجب أن تطرحه على نفسك ولا على أحد غيرك. إذا رأيت ذلك ممكنًا، وإذا كان سيجعلك سعيدًا، ورأيته ممكنًا فلا تدع أي شيء أو أي شخص يحول دونك وهذا الهدف.

• تقبل احتمال الفشل. نتسامح ونفترض أن الأمور قد لا تسير على ما يرام، لكننا نفهم أيضًا أن خيارًا واحدًا لا يكفي للعثور على الطريق إلى السعادة. إنه مجرد باب يُظهر أمامك مزيدًا من الدروب.

إن فن السعادة هو أن نعرف كيف نتخذ القرار كل يوم من خلال التناغم مع صوت القلب، وقبول الأخطاء حتى نجد مساراتنا الحيوية تدريجياً، وسلامنا الداخلي.