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إسبانيا.. السماح للنساء قصيرات القامة بالالتحاق بالشرطة
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 18:41 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 19:15 GMT

إسبانيا.. السماح للنساء قصيرات القامة بالالتحاق بالشرطة

قضت أعلى محكمة في إسبانيا اليوم الإثنين، بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة. وقالت المحكمة إن "هذا الشرط يتضمن

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المصدر: رويترز

قضت أعلى محكمة في إسبانيا اليوم الإثنين، بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة.

وقالت المحكمة إن ”هذا الشرط يتضمن تمييزا“، وستتمكن بذلك النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.

وألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 1.60 متر بحكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017، لأنها كانت أقصر بأربعة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.

وأوضحت المحكمة أن هذا الشرط ”يشكل تمييزا غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة 1.65 متر“

واعتبرت أن ”النسبة المئوية للنساء في إسبانيا تحت هذا الحد الأدنى 25 بالمئة أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال ثلاثة بالمئة“.

وأمرت الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.

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