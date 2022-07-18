"بول الإبل يعالج السرطان".. الداعية خالد الدليمي يثير جدلا بالكويت (فيديو)

أثار الداعية والمعالج الكويتي خالد الدليمي، جدلا واسعا بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن فوائد بول وحليب الإبل في علاج كثير من الأمراض، ومنها أمراض مستعصية كمرض السرطان.



وخرج الدليمي المعروف بأنه ”معالج لمرضى السرطان بحليب وبول الإبل“، في لقاء مع ”شبكة ترند“ الكويتية، للحديث عن عمله في العلاج وتفاصيل حول فوائد البول والحليب، مؤكدا أنه ”يستمد علمه من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام“.

معالج كويتي يدعي نجاحه في علاج السرطان بمزج بول الإبل وحليبها ويقول إن دكاترة مستشفيات كويتية يوصون الحالات الميؤوس منها بالحليب الممزوج بالبول#إرم_نيوز #الكويت pic.twitter.com/TV4Xu2GC5X — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 18, 2022

وأوضح الدليمي أن ”هناك شروطا معينة يجب أن تتصف بها الإبل التي يؤخذ حليبها وبولها، ومنها أن تكون بكرا، فضلا عن شروط معينة تتعلق بالتخزين، ونظافة الإبل“.

ولفت إلى أنه ”يأخذ الحليب من هذه الإبل خلال ستة أشهر فقط من السنة، تبدأ من شهر أيار/ مايو حتى تشرين الأول/ أكتوبر“.

وأشار إلى أن ”معظم الحالات التي تستعصي على الأطباء يتم نصحها بشرب حليب وبول الإبل لفوائدهما المثبتة“، مبينا أن ”هناك حالات كثيرة شفيت عقب شربها لحليب وبول الإبل من عنده ومنهم مرضى سرطان ولوكيميا“.

خالد الدليمي: قالوا عني نصاب واستغل مريض السرطان وأعالج الناس بالسحر الأسود لمتابعة اللقاء الكامل:https://t.co/ssSKb3Zcxx pic.twitter.com/KeaN1b5Xwy — ترند (@Trendnews) July 17, 2022

وحظي حديث الدليمي بتفاعل واسع، حيث أعاد مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي تداوله، والتعليق عليه وسط ردود أفعال متباينة بين من أيّد حديثه وبين من شكك به.

وأكد الناشط محمد السويط أنه مواظب على شرب حليب وبول الإبل بشكل يومي.

صحيح انا كل يوم اشرب لي قلاص طعمه قوي باور قبل النادي — محمد السويط⚖️ (@malsw11) July 17, 2022

وقال صالح الصابري ”ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في شرب بول الإبل وذلك دليل على طهارته.. فلكل شخص يقول إن بول الإبل نجس أين دليلك من الكتاب والسنه؟ فإذا ما عندك دليل من الكتاب والسنة وقعدت تتكلم من فراغ وفر كلامك لنفسك ولا تجادل في أمور تجهلها“.

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في شرب بول الابل وذلك دليل على طاهرته …. فــ لكل شخص يقول إن بول الابل نجس اين دليلك من الكتاب والسنه ؟ فاذا ماعندك دليل من الكتاب والسنه وقعدت تكلم من فراغ وفر كلامك لنفسك ولا تجادل في امور تجهلها — صالح الصابري (@s_al9abri21) July 17, 2022

بينما شكك آخرون بفوائد بول الإبل وأشاروا إلى أنهم غير مقتنعين بأنه مفيد ويعالح الأمراض، إذ قال الناشط عزيز المطيري ”الطب أثبت أنه ليس له فوائد وكله جراثيم وميكروبات شلون؟ لا توهق الناس ترى في ناس جهلة وعقولهم على قدهم“.

الطب أثبت أن ماله فوائد وكله جراثيم وميكروبات شلون ؟ لا توهق الناس ترى في ناس جهلة وعقولهم على قدهم — عزيز المطيري 🇰🇼 (@aziz_al_motairi) July 17, 2022

وكتب فيصل المريجب ”أنا أتوقع مو بس الحصوة تنزل حتى الأمعاء ممكن تزوعهم بعد ما تشربه“.

انا اتوقع مو بس الحصوة تنزل حتى الأمعاء ممكن تزوعهم بعد ما تشربه — فيصل المريجب (@FaisalAlmuraijb) July 17, 2022

ودفع الجدل والتشكيك، الدليمي للرد بسلسلة تغريدات، أكد فيها أن ”الأشخاص الذين شربوا من هذا الخليط (الحليب والبول) هم من أكدوا أنهم تماثلوا للشفاء، مستشهدا بأحاديث نبوية وأقوال علماء تشير إلى فوائد هذا الخليط وطهارة بول الإبل“.

كلام عملاق الطب:-ابن سينا- وقد ظلت كتبه مرجعاً من أهم مراجع الطب قروناً متطاولة، وقد استفاد منه الغربيون كثيراً فيما وصلوا إليه في هذا الجانب، وقد أقروا بذلك في كثير من مراجعهم. والله تعالى أعلم. — خالد الدليمي (@doctorherbas) July 18, 2022

فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشربه للتداوي، وما كان صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. — خالد الدليمي (@doctorherbas) July 18, 2022