ضاحي خلفان يعلق على افتتاح قمة جدة بالقرآن الكريم

علق الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الاثنين، على افتتاح قمة جدة العربية الأمريكية بآية من القرآن الكريم.

وكتب خلفان، في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة بصورة لآية من سورة الحجرات تليت في افتتاح قمة جدة للأمن والتمنية التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن: ”هكذا افتتح اللقاء مع بايدن.. فكانت درسا في الصميم“.

هكذا افتتح اللقاء مع بايدن…فكانت درسا في الصميم. pic.twitter.com/FtUYHYp9jy — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 18, 2022

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لقراءة آية من القرآن الكريم على مسامع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والزعماء العرب.

والآية التي قرأها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن نوح، هي الآية الـ13 من سورة الحجرات، وجاء فيها ”يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمَكم عند الله أتقاكُم إن الله عليمٌ خبير“.

فيديو

آية من القرآن الكريم في افتتاح #قمة_جدة_للأمن_والتنمية pic.twitter.com/J1DUZCtPV7 — أحمد الصباحي (@AHMED_ALSABAI) July 16, 2022

وتعددت تفسيرات المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي لدلالات الآية، فبينما ذهب البعض لكون مناسبتها هي فرصة التعارف والتعاون بين الشعوب في حدث كهذا، رأى آخرون أنها رسالة مبطنة للرئيس الأمريكي على تمسك العرب بهويتهم الثقافية التي ترفض الشذوذ ودعاوى المثلية التي يدعمها.

وعقِدت في جدة، السبت الماضي، قمة عربية أمريكية، ضمت زعماء دول الخليج ومصر والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد البيان الختامي للقمة، على ”الترحيب العربي بالشراكة مع الولايات المتحدة، والرؤية المشتركة للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط“.

وتناول البيان إبراز مواقف الدول المشاركة في القمة حول أهم القضايا الإقليمية، كالملف الإيراني والقضية الفلسطينية والليبية، والأوضاع في السودان والعراق واليمن.