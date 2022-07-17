الكشف عن قصر "ضخم" لأمير قطر في تركيا

كشفت وسائل إعلام تركية الأحد، عن انتهاء أعمال بناء قصر ضخم في محافظة يالوفا التركية، يملكه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وذكرت صحيفة ”سوزجو“ التركية، أن القصر الواقع في كايت ازدير في منطقة ألتينوفا التابعة لمحافظة يالوفا الواقعة شمال غرب تركيا، تم بناؤه في قطعتي أرض بإجمالي مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصر يضم غرفا مجالس كبيرة بمساحة 3 آلاف متر مربع، إلى جانب غرف اجتماعات بمساحة تبلغ 500 متر مربع، مبينة أن الجزء الأمامي من القصر يطل على البحر وعلى جسر ”عثمان جازي“، بينما يطل الجزء الخلفي منه على الغابات.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن القصر أثر على سوق العقار، حيث أصبح السماسرة يستخدمون عبارة ”أمير قطر المجاور“ لتسويق قطع الأراضي والفلل في المنطقة المجاورة للقصر الضخم.

ويالوفا، هي مدينة ساحلية هادئة وتمتاز بجو معتدل صيفاً وشتاءً، تتوافر فيها الخدمات كافة، وتعتبر نقطة الوصل بين المناطق الأكثر حيوية في تركيا، لأنها تقع في منتصف المسافة بين مدينة إسطنبول العالمية ومدينة بورصة أول عاصمة للدولة العثمانية وبين مدينة صبنجة.