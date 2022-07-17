6 فنادق مبتكرة شيّد بعضها في أماكن غريبة

شُيّدت العديد من الفنادق حول العالم، في أماكن قد تبدو غير مألوفة للإقامة فيها، وبتصاميم تعرض أفكارا مبتكرة، لتمنح ضيوفها تجربة فريدة لايمكنهم نسيانها.

ويستعرض التقرير التالي أبرز هذه الفنادق الغريبة:

داخل مبنى شركة كهرباء

يقع فندق ”سوميرو“ الفاخر في مبنى كان يحوي المقر الرئيسي لشركة الكهرباء في العاصمة النرويجية أوسلو.

ويضم الفندق 231 غرفة، مصممة على طراز الفن الزخرفي الكلاسيكي ”آرت ديكو“، والذي ظهر في أوروبا أوائل القرن الماضي.

كما يعرض مجموعة من أبرز أعمال الفنانين التشكيليين في النرويج، أمثال بير كروغ، الذي اشتهر في أوائل القرن الماضي، وكذلك عددا من لوحات القصائد التراثية والوطنية عن المجتمع المحلي النرويجي وتاريخه.

داخل مبنى أثري

هو فندق فاخر جديد بمدينة نيويورك الأمريكية واسمه ”أمان“، وأهم ما يميزه هو موقعه في مبنى كراون الأثري الذي يعود تاريخه إلى العام 1921.

ويتميز الفندق بأحواض استحمام ذاتية التشغيل، وتصاميمه على النمط الآسيوي، والتي تضم جداريات يابانية مطبوعة على ورق الأرز.

داخل صخرة

فندق ”ليه هوتس روش“ المصمم داخل صخرة مرتفعة في مقاطعة روشكوربون الفرنسية.

ويعتبر من أكثر الفنادق هدوءا للحصول على الراحة والنوم.

بين الثلوج

يتميز فندق ”كاكسلوتاتين“ بأنه مصمم من أكواخ زجاجية تقع بين الثلوج في قرية ساريسيلكا الفنلندية.

يسمح هذا الفندق لضيوفه تجربة مشاهدة الشفق القطبي الذي يستمر لمدة 8 أشهر، ورؤية خالية من العوائق للجسيمات الشمسية ذات اللون الأخضر الزمردي والأرجواني والفيروزي التي تظهر في سماء الليل.

فندق هيلتون أمينجيري

وهو فندق ”هيلتون أمينجيري“، والذي افتتح هذا الصيف في جزر المالديف.

ويمنح زواره أكثر من 100 نوع مختلف من أماكن الإقامة للاختيار، مثل الأكواخ فوق الماء التي تأتي بعضها مع حمامات سباحة، والفيلات بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم مع حمامات سباحة خاصة، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ.

فندق يجمع بين التصاميم المرحة والصناعية

وهو فندق ”آس“ الواقع في منطقة صناعة الأزياء في مدينة تورونتو الكندية.

وهو عبارة عن عمل فني تم إنشاؤه بواسطة شركة ”شيم ساتكليف“ الكندية للهندسة المعمارية، بتصماميم تجمع ما بين طابع المرح والصناعة.

ويضم في مساحته الداخلية 124 غرفة تتميز بممرات مكشوفة ومصممة من الطوب.