بوسترات مهرجان جرش تثير سخرية الأردنيين.. فما السبب؟

أثارت البوسترات الخاصة بالإعلان عن حفلات الفنانين العرب والمحليين المشاركين بمهرجان جرش، جدلا واسعا في الأردن، بسبب طريقة تصميمها المثير للسخرية بحسب عدد كبير من النشطاء.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان انطلاق دورته الـ36 في 28 الشهر الجاري لتستمر حتى 6 أغسطس/آب المقبل.

وشهدت هذه الدورة منذ الإعلان عن موعد انطلاقها، انسحاب عدد من الفنانين الأردنيين لأسباب أرجعوها لـ“سوء التنظيم“ كان من بينهم المطربان عمر العبداللات وديانا كرزون.

وبعد جدل الانسحابات، ظهرت البوسترات الترويجية للحفلات الغنائية، لتثير موجة من الجدل، التي تسببت حتى الآن، بإعلان أحد المطربين المحليين انسحابه من المهرجان.

وأعلن المطرب زياد حتر على صفحته في فيسبوك السبت، اعتذاره عن المهرجان لـ“أسباب شخصية“.

وأعلن عدد من متابعي المطرب الأردني دعم قراره، الذي يأتي قي ظل ما يواجهه المهرجان قبل انطلاقه من انتقادات بشأن تنظيمه واتهامات بعدم اهتمامه بالفنان المحلي بحسب نشطاء.

وتداول نشطاء أردنيون صورا للبوسترات الترويجية لحفلات عدد من النجوم العرب و الأردنيين، وسط تعليقات ساخرة من تصميمها، وتساؤلات حول غياب الحرفية عن تصميم هذه الصور، وسط مطالبات من وزارة الثقافة واللجنة المنظمة للمهرجان بسرعة تفادي هذه الأخطاء لإنقاذ المهرجان من الفشل قبل بدئه.

وقالت مجدلين العجارمة في تعليقها على البوستر الخاص بالفنان المصري تامر حسني “ مهرجان بكبر مهرجان جرش هاي بوسترات ترويجيه تليق بمقامه؟ وين وزارة السياحه؟ وين المسؤولين عن ادرارة هالمهزله هاي؟ الفنانين طالعين كنهم مطلوب القاء القبض عليهم … ماتلتام الفاعوري لما اعتذرت مش متخيله كيف رح يطلع منظرها بهيك بوستر“.

فيما وجه حسين عبدالله القروي سؤالا لإدارة المهرجان قائلا “ سؤال لـ إدارة مهرجان جرش هل القائمين على المهرجان ارسلوا برنامج المهرجان لـ وكلات الانباء العربية و الأجنبية ؟ لا يوجد حساب رسمي للمهرجان ، كما اني عندما عملت بحث لمعرفة معلومات عن هذا المهرجان لم أجد الا انتقاد كبير لـ بوسترات الحفلات !“.

فيما قال أنس الشديفات ساخرا “ بوسترات مهرجان جرش صارت ترند رهييب هالترويج ما صار بحياته للمهرجان اصلا شو معرفكم“.

من جهتها قالت ميرا قاسم متهكمة “ بوسترات #مهرجان_جرش انعملت هيك عن قصد عشان القصة تصير ترند والناس تنتقد وينعمل إعلان ببلاش، لأنه مستحيل يكون الغباء واصل لهاي الدرجة وحدا بكامل قواه العقلية يعمل هاي التصاميم اللي بتخزي وإدارة المهرجان توافق عليها، وطبعاً صاحب هاي الفكرة غبي واللي وافق عليها أغبى منه، فضحتونا“.

فيما قال فراس الجعبري تعليقا على البوسترات “ هذا مش مصمم بوسترات هذا مصمم يجلط المطرب والفرقة والحضور …انت حرام تمسك قلم رصاص… انت لازم تمسك حالك وتروح تتعشى وتنام يا كبييير“.



ومن باب ”رب ضارة نافعة“ كان اخترال سند كفاوين للمشهد قائلا “ إعادة نشر بوسترات مهرجان جرش من قبل الناقدين والمعترضين… جاءت بنتائج اكبر مما يحلم به المنظمين. نتسابق في نشرها وتوزيعها بالمجان… هذا ما يريده اصحابها ويحقق أهدافهم.“.