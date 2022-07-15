ليلى اسكندر تتوعد طليقها يعقوب الفرحان بعد سخريته من انفصالهما

توعدت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية ليلى اسكندر زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان بشأن تصريحاته الأخيرة حول انفصالهما، والتي حملت سخرية اعتبرتها إهانة لها ولأمها ولابنها، مؤكدة أنها لن تقف صامتة أمام هذه التصريحات.

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وكان يعقوب الفرحان قد علق على تصريحات ليلى اسكندر التي أعلنت خلالها انفصالهما، مشيرا إلى أنه لا يكترث للرد على تلك الشائعات التي رافقت الإعلان عن انفصاله عن زوجته“، وأنه غير مهتم بالرد على تلك الأقاويل أو توضيح الأمر.

♨️يعقوب الفرحان عن حقيقة انفصاله عن زوجته ليلى إسكندر "لا التفت للأخبار.. مطنش وعايش حياتي" pic.twitter.com/uETeLIhj5a — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 12, 2022

وقال الفرحان في لقاء تلفزيوني: ”لا ألتفت لهذه الأمور، ولا أحس إنه حدا يهمني، مطنش وعايش حياتي والأمور تمام ما في أي مشكلة“.

وخرجت ليلى اسكندر في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات ردت خلاله على تصريحات ”الفرحان“، معتبرة أنه تعمد إهانتها بالتزامن مع وصول والدتها إلى السعودية، مؤكدة أنها لا تكترث بإهانته لها كونها زوجته وحلاله، لكنها لن تصمت أمام إهانة والدتها.

ولفتت المغنية اللبنانية إلى أنها كانت حريصة في إعلان الانفصال عدم الإساءة له، لكنه أهانها هي وأمها، متوعدة أنها لن تصمت أمام هذه الإهانة وسيكون الرد حاسما.

وأعلنت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، في مايو الماضي، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد فترة من الغموض حول علاقتهما.

وجاء إعلان ليلى اسكندر ردا على سؤال إحدى متابعاتها عن ظهورها وحدها وعدم ظهور زوجها معها كما اعتاد الجمهور منذ زواجهما، لتجيب ليلى اسكندر قائلة: ”سنغل يا قلبي مو متزوجة ولله الحمد.. انت وين زوجك؟“.

ولم تكشف ”اسكندر“ أي تفاصيل تخص انفصالها عن زوجها، ولم تجب على استفسارات متابعيها.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أثارت ليلى اسكندر جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر مناوشات كلامية مع متابعات تغزلن بزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وتداولت آنذاك الحسابات المعنية بأخبار المشاهير جانبًا من تلك المناوشات، التي جاءت إثر نشر الفنانة صورة جديدة لزوجها وُصفت بـ“الصادمة“، وتبين أنها من كواليس مسلسل ”رشاش“، حيث كان التعب ظاهرًا عليه بشدة.

إلا أن بعض التعليقات من متابعات ومعجبات بالفنان السعودي يعقوب استفزت الفنانة ليلى، ما دفعها للرد عليهن.