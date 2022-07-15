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منوعات

اختفاء فتاة كويتية في جورجيا وتدخل رسمي لكشف الغموض
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 14:36 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 14:50 GMT

اختفاء فتاة كويتية في جورجيا وتدخل رسمي لكشف الغموض

أعلنت مصادر كويتية دبلوماسية، اليوم الجمعة، عن فقدان فتاة من مواليد عام 2008، في جورجيا، بعد خروجها من أحد المقاهي، وهو آخر ظهور كان لها. وذكرت صحيفة "القبس" أن

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت مصادر كويتية دبلوماسية، اليوم الجمعة، عن فقدان فتاة من مواليد عام 2008، في جورجيا، بعد خروجها من أحد المقاهي، وهو آخر ظهور كان لها.

وذكرت صحيفة ”القبس“ أن وزارة الخارجية الكويتية تتواصل مع السلطات الأمنية في جورجيا عن طريق سفارة البلد الخليجي لدى رومانيا، للعثور على الفتاة الكويتية المفقودة.

وأشارت المصادر إلى أن الشابة المفقوده ظهرت في كاميرات المراقبة في المنطقة التي تقيم فيها، بعد خروجها من أحد الكافيهات وكانت بصحة جيدة.

وأوضحت أن والد الفتاة لايزال في جورجيا، ويتواصل مع مسؤولين دبلوماسيين بشأن ابنته، رغم أن رحلة عودته للكويت كانت محددة اليوم.

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