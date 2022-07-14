من هي "إيفانا" زوجة ترامب الأولى الراحلة؟

نعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زوجته الأولى ”إيفانا“، التي رحلت اليوم الخميس عن 73 عاما.

وقال ترامب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به ”تروث سوشال“: ”أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانكا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك“.

ولدت ”إيفانا“ العام 1949، في بلدة مورافيا بمدينة زلين في تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية سابقا، وهي سيدة أعمال ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء.

كانت بدايتها متزلجة في فريق التزلج الوطني للناشئين، والذي أتاح لها فرصًا للسفر خارج الحدود الشيوعية في الحقبة السوفيتية التي كان بلدها من ضمنها.

حصلت الراحلة على درجة الماجستير في التربية البدنية عام 1972، من جامعة ”تشارلز“ في براغ.

ثم عاشت بعدها في كندا قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.