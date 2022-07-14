تعرف على ذاتك من خلال ظلك

ظلنا يتربص في زوايا أعماق النفس، فهو مدفون في القلب، وفي العقل إنه جزء منا، يتعقبنا ويخيفنا ويتجلى بطرق مختلفة، لكنه يتكيف دائمًا مع أسلوب حياتنا أو معتقداتنا، أو مع أمور أخرى كثيرة.

الظل ليس مجرد مفهوم أو مسألة إدراك، فهو حقيقي جدًا! مثلما يوجد نور هناك أيضًا ظلمة.

يقول المحلل النفسي كارل يونغ إن ”الظل مشكلة أخلاقية تتعلق بكامل شخصية الأنا، لأنه لا يمكن لأحد أن يدرك الظل دون جهد أخلاقي كبير“.

ويضيف يونغ أن ”إدراك هذا الأمر ينطوي على التعرف على الجانب المظلم لشخصية الفرد باعتبار هذا الظل قائمًا وحقيقيًا“.

ويرى أن ”هذا الفعل (التعرف على الظل) هو الشرط الأساسي لمعرفة الذات، وبالتالي يواجه عمومًا مقاومة كبيرة. يتكون هذا الظل من عناصر مكبوتة للشخصية نختار عدم التماثل معها“.

هل من الممكن أن ننكر ظلنا؟

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع ”lesmotspositifs“ المتخصص في التنمية الشخصية، يمثل الظل في العادة أسوأ جانب من جوانب الشخص.

وقال إنه ”قد يكون لدى الشخص الشجاع ظل فضفاض، والشخص اللطيف والناعم والمهتم قد يخفي جانبًا قاسيًا يختبئ وراء كل هذا اللطف“.

وأضاف أنه ”حتى بين أكثر الشخصيات والقادة كرمًا واحترامًا ونفوذًا في جميع مناحي الحياة نجد أن لكل منهم جانبا مظلما يتألق في بلاغة وأناقة“.

وأشار إلى أنه ”لو كان ذلك عن غير قصد، فإن صراعات الظل الداخلي التي يفشلون في التعامل معها تطفو في أسوأ الأوقات“.

هل من الممكن أن نتجاهل أو نتجنب ظلنا؟

ذكر التقرير أن الظل ”يسميه البعض (شياطيننا الكامنة) في كل زاوية مظلمة، وكل منعطف خطير، وفي كل مقاومة وفي كل صراع، عندما نكون في قاع حياتنا، عندما نواجه صعوبات خطيرة، يأتي ظلنا ليطاردنا“.

وبين أن ”الظل هو ذلك الجزء من أنفسنا الذي يقف في الخلف ونحن نواجه جمهورًا ونقدم أفضل ما لدينا، إخفاؤه وإنكاره ومحاولة قمعه بالإرادة لن يجعله يختفي، بل على العكس سيسهم هذا في تقويته“.

هل لِظلنا تأثير على حياتنا؟

ولكن هل يعني ظلنا شيئًا؟.

يأتي ظلنا بأشكال عديدة، يمكن أن يأخذ شكل إغراءات، ووساوس، وإدمان، أو الاعتماد على الآخرين، والعديد من الأشكال الأخرى، يظهر ظلنا في ظلام يكتنفه الخوف ويهزّنا بعمق.

ويظهر الظل أيضًا في شكل إسقاطات سيكولوجية، يمكن أن يكون نفورا من سمات معيّنة لدى الناس، لا مبرر لها ولا يمكن تفسيرها، إننا أحيانًا لا نحب ما نراه لأنه ربما يعكس جزءًا منا فنختار تجاهله، أو قد لا نكون على دراية به.

هل أنت مرتاح مع أصدقائك؟

بحسب الموقع، فإنه إذا لم تكن مرتاحًا مع أصدقائك هل سألت نفسك لماذا تتسكع معهم؟، هل تحكم عليهم بقسوة؟.

وتساءل أنه ”إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشاركهم وقتك الثمين؟ ربما لأن لديهم أشياء ليُعلّموك إياها عن نفسك، هناك أوقات ينعكس فيها ظلنا على الآخرين، نحن نجذب أنواعًا معيّنة من الناس إلى حياتنا لأسباب ربما خفية عنا ولكنها أسباب وجيهة“.

وتابع: ”يتكون الظل أيضًا من مواقف وجروح مكبوتة، ويمكن أن يقودنا إلى طريق خاطئ إذا لم يتم اكتشافه وترويضه“.

ورأى أن ”السبيل الوحيد لتسوية القتال بين جانبنا الجيد وجانبنا المظلم هو مواجهة الأخير والتعامل معه وحل النزاعات التي يخلقها“.

وقال التقرير إن ”كل شخص لديه شياطينه الشخصية التي يجب أن يديرها ويواجهها، وإلا فستظل هذه الشياطين تتعقبنا دون وعي منا، فهناك دروس يمكن تعلمها من عنصر الظل“.

ولفت إلى أنه ”لكي ندرك هذا الظل يجب أن نتعمق أكثر في أنفسنا، وأن نتخلص من المشاعر والجروح والمعتقدات الخاطئة التي قمعناها وكبتناها طوال حياتنا“.

نواجه ظلام الظل دون خوف

وبناءً على ذلك بحسب الموقع، ”تعمق في نفسك، كن على دراية بالمخاوف وعدم الأمان المدفون تحت أعماق السطح، واجه الغضب الذي يغلي تحت جلدك“.

وتابع: ”نحن لسنا منزهين كاملين، ليس مهِمًّا عدد الغيوم الداكنة التي تحوم فوق رؤوسنا، ليس مهِمًّا طول الليل المظلم، سيأتي الضوء بالتأكيد، هذه الليالي المظلمة توفر لنا فرصة لإثراء وتغذية عقولنا وأرواحنا وحياتنا، وكل هذا يساعدنا على التوافق مع هدفنا الأسمى“.