لتوفير الطاقة.. تعرف على الطرق الصحيحة لاستخدام الأجهزة الكهربائية

يتفاوت مقدار استهلاك الأجهزة الكهربائية في المنازل للطاقة، وتشكل عبئاً مالياً على السكان، وبخاصة عند استخدامها الخاطئ وبشكل مفرط.

وبحسب صحيفة ”فورت وورث ستار تيليغرام“ الأمريكية، فإن الإدارة الصحيحة لتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية، يمكن أن تخفض من استهلاكها للطاقة بشكل كبير، وتقلل من فواتير الكهرباء للنصف.

مكيفات الهواء

تعتبر أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، المستهلك الرئيس للطاقة الكهربائية في المنازل، بحوالي 46 % من متوسط الاستهلاك.

وبحسب شركة ”دايركت انيرجي“ الأمريكية لخدمات الطاقة، تستخدم أنظمة التكييف المركزية في المتوسط حوالي 3500 واط في الساعة.

وتستخدم على مدار 24 ساعة، حوالي 28-63 كيلو واط في الساعة، وتصل لحوالي 850-1،950 كيلوواط/ ساعة في الشهر.

وتؤكد شركة ”دايركت انيرجي“ إمكانية تقليل استهلاك أجهزة تكييف الهواء للطاقة، من خلال إجراء ضبط سنوي للنظام، وتنظيف الفتحات الداخلية والوحدات الخارجية لإزالة الغبار، واستبدال فلاتر الهواء، حيث يساعد ذلك في عملها بسلاسة دون حاجتها لمزيد من الطاقة لتشغيلها.

كما تحث الشركة الأمريكية على استخدام بدائل عن المكيفات، موفرة للطاقة مثل ”مراوح السقف التي تدار عكس اتجاه عقارب الساعة للتبريد بالصيف، واستخدام التي تعمل مع اتجاه عقارب الساعة في الشتاء“.

كما يعتبر منظِّم الحرارة ”الثرموستات“ بديلاً فعالاً عن أجهزة التكييف، حيث يمكن ضبطه في 78 درجة في الصيف، وتخفيضه إلى 65 درجة في الشتاء.

سخان المياه

تستخدم أجهزة سخانات المياه في المنازل للطبخ والاستحمام والتنظيف والتدفئة، حيث تستهلك بالمتوسط حوالي 14% من استخدام الطاقة في المنزل.

ويبلغ متوسط استهلاك السخان الذي يعمل لمدة 3 ساعات في اليوم 4500 واط، وذلك ما يعادل 405 كيلوواط / ساعة شهريًا.

ولتخفيض هذا الاستهلاك للطاقة، تنصح ”دايركت انيرجي“ بضرورة ضبط درجة حرارة سخان الماء على 120 درجة أو أقل، واستخدام مادة عازلة لأنابيب الخزان للحفاظ على حرارتها.

وتستهلك الأجهزة الكهربائية الرئيسة مثل الثلاجات والغسالات والمجففات والأفران وغسالات الصحون حوالي 13 % من الطاقة الكهربائية للمنزل.

الثلاجة

تستخدم الثلاجات حوالي 225 واط، أي حوالي 162 كيلوواط / ساعة في الشهر.

وتنصح ”دايركت انيرجي“ لتوفير استهلاك الطاقة من استخدام الثلاجة، بضبط درجة حرارتها بالمستوى الموصى به من قبل الشركة المصنعة، وتنظيفها بانتظام للحفاظ على تدفق الهواء.

وكذلك حفظ العناصر الأكثر استخداماً في الثلاجة بطريقة مرتبة، وعدم الإفراط في ملء رفوفها.

غسالة الملابس

تستهلك الغسالات والمجففات معاً حوالي 5 % من استخدام الطاقة في المنزل، أو حوالي 91 كيلوواط / ساعة شهريًا، حيث يمكن تخفيض هذا الاستهلاك من خلال غسل حمولات كاملة في كل وجبة باستخدام ماء فاتر، واستخدام المجفف عن الحاجة لذلك، وأيضاً من خلال تنظيف الفلتر الخاص بها بشكل منتظم بعد كل وجبة غسيل.

الفرن الكهربائي

ينتج شهرياً عن الفرن الكهربائي 75 كيلوواط/ ساعة، والموقد 45 كيلوواط / ساعة، ويمكن تقليل هذا الاستهلاك من الطاقة من خلال إيقاف تشغيلهما قبل أن ينضج الطعام بدقائق قليلة وترك الحرارة المتبقية تكمل الطهي.

وأيضاً مع استبدالهما بأجهزة أخرى، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الأجهزة الصغيرة مثل فرن التحميص ”توستر“، أو الميكروويف أو الطباخ البطيء إلى توفير الطاقة.

غسالة الصحون

يبلغ متوسط استهلاك غسالة الصحون حوالي 330 واط من الطاقة الكهربائية، التي تصل إلى 10 كيلوواط / ساعة تقريبًا شهريًا، بحسب الاستخدام.

وللحد من هذا الاستهلاك، تدعو شركة ”دايركت انيرجي“، إلى إيقاف تشغيل التسخين الجاف في غسالة الصحون، واستخدامها في غسل أحمال كاملة من الصحون بعد شطفها مسبقًا بالماء.

الإضاءة

تختلف مصابيح الإنارة المنزلية من حيث الأنواع والجهد الكهربائي، حيث يبلغ متوسط استهلاكها للطاقة حوالي 9 %.

ويمكن تقليل استهلاكها للكهرباء من خلال إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة، وأيضاً تركيب الأضواء الخارجية في محيط المنزل من نوع كاشف الحركة، التي لا تشغّل إلا عند وجود حركة.

الوسائط المتعددة

تستهلك أجهزة الوسائط المتعددة المنزلية مثل: ”التلفاز ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو“، ما يصل إلى 4 % من الطاقة في المنزل.

وقد يستهلك تشغيل التلفاز لمدة 5 ساعات، وجهاز ألعاب الفيديو لمدة 6 ساعات، ما يصل في المتوسط إلى 55 كيلوواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية شهريًا.

ومن الممكن تخفيض هذا الاستهلاك من خلال تقليل سطوع الشاشة، وإلغاء تنشيط أي أوضاع استعداد، وإيقاف تشغيل هذه الأجهزة في حالة عدم استخدامها، وذلك وفق شركة ”دايركت انيرجي“ الأمريكية.