نشطاء يحثون النساء في إيران على خلع الحجاب في العلن

حث نشطاء حقوقيون إيرانيون النساء على خلع الحجاب في الأماكن العامة، اليوم الثلاثاء، وهو ”اليوم الوطني للحجاب والعفة“، ليواجهن خطر الاعتقال بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي، في الوقت الذي يشن فيه حكام البلاد المتشددون حملة لقمع ”السلوك غير الأخلاقي“.

وبموجب الشريعة الإسلامية، التي فُرضت بعد ثورة 1979، يتم إلزام النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. ويواجه المخالفون عقوبة التوبيخ العلني أو دفع غرامة أو الاعتقال.

لكن بعد مضي عقود على الثورة، لا يزال الحكام من رجال الدين يبذلون جهودا مضنية لتطبيق القانون، حيث ترتدي كثيرات من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية معاطف ضيقة وأوشحة ذات ألوان زاهية يتم دفعها للخلف بحيث تكشف جزءا كبيرا من الشعر.

ويرى منتقدون ونشطاء أن جهود المؤسسة المكثفة لفرض الامتثال للحجاب تأتي ضمن حملة تضييق أوسع نطاقا على المعارضة وسط استياء متزايد بسبب الصعوبات الاقتصادية في الداخل والضغط الغربي المتزايد على إيران من الخارج بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وفيما تقيم الدولة احتفالات في جميع أنحاء البلاد ”باليوم الوطني للحجاب والعفة“، انتقد نشطاء حقوقيون هذه الخطوة ودعوا النساء لخلع الحجاب.

وقالت عشرات من ناشطات حقوق المرأة البارزات في بيان مشترك، أمس الإثنين، إن ”اليوم الوطني للحجاب والعفة ليس سوى ذريعة لاستهداف النساء وبدء موجة قمع جديدة ضد الشعب الإيراني، وخاصة النساء“.

وفي استعراض للعصيان المدني، نشر إيرانيون خارج البلاد وداخلها وسما (هاشتاج) بعنوان # نو تو حجاب (لا للحجاب) على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، على مدى أيام.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء يخلعن حجابهن أثناء السير في الشوارع، وأخريات يقاومن شرطة الآداب. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

وكتبت إحدى المستخدمات على تويتر عبارة: ”ينبغي أن يكون لي حق تقرير ما أريد أن أرتديه وألا أتعرض للسجن بسبب اختياري“ متبوعة بوسم # نو تو حجاب.

لا حجاب ليُخلع

وانضم للحملة بعض النساء اللواتي يرتدين الحجاب طواعية والرجال.

وكتب شخص يُدعى ماشمولاك على تويتر، ”ليس لدي حجاب لأخلعه غير أني سأخرج للشارع لدعم نساء وفتيات وطني والدفاع عنهن. # نو تو حجاب“.

وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران ومقرها نيويورك، أمس الإثنين، إن هناك ”مخاوف جدية بخصوص المزيد من أعمال العنف والاعتقالات المحتملة، في 12 يوليو/ تموز“.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، إن أشخاصا عديدين اعتقلوا، يوم الإثنين.

وحدث تداخل بين حملة # نو تو حجاب واحتجاجات مستمرة منذ أشهر لمعلمين ومتقاعدين وعمال وموظفين حكوميين على عدم دفع الأجور وانخفاض المعاشات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يضر بشرعية المؤسسة مع مطالبة المتظاهرين بتغيير سياسي.

وقال مسؤول حكومي إيراني سابق: ”إن هذا مثل سكب زيت على النار. الناس غاضبون بالفعل بسبب ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار. إنهم محبطون للغاية. القهر لا ينجح أبدا“.

وتتعرض المؤسسة الدينية في السنوات الماضية لموجات احتجاجات بسبب الحجاب. ففي عام 2014 أطلقت الناشطة الحقوقية مسيح علي نجاد حملة على فيسبوك عنوانها ”حريتي الخفية“، نشرت فيها صورا لإيرانيات غير محجبات مرسلة لها.

وفي عام 2017 أعقب ذلك حملة لارتداء النساء حجابا أبيض، يوم الأربعاء، واحتجاجات الحجاب عام 2018 عندما نزلت النساء إلى الشوارع وهن يرفعن الحجاب عاليا. وذكرت جماعات حقوقية أن عشرات النساء وضعن في السجن بإيران؛ بسبب نشاطهن ضد الحجاب الإجباري.

وقالت مسيح علي نجاد لرويترز: ”المؤسسة تخشى ثورة نسائية تبدأ اليوم بالفعل“.