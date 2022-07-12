خطوبة في القصر الرئاسي.. نائب أردوغان فؤاد أقطاي يخطب مستشارة الرئيس هميرة شاهين

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم خطبة اثنين من فريقه الرئاسي، هما نائبه فؤاد أقطاي على مستشارته هميرة شاهين، وبحضور السيدة الأولى أمينة أردوغان.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تقدم نائب الرئيس فؤاد أقطاي، البالغ من العمر 58 عاما لخطبة مستشارة الرئيس هميرة شاهين البالغة من العمر 46 عاما.

بحضور #أردوغان.. نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي (58 عاما) يتقدم لخطبة مستشارة رئيس الجمهورية هميرة شاهين (46 عاما) #إرم_نيوز pic.twitter.com/uMD5EfY5L7 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 12, 2022

ويشغل أقطاي منصبه نائبا أول للرئيس منذ يوليو من العام 2018.

يذكر أن أقطاي ولد في العام 1964 في ولاية يوزغات وسط تركيا، وعمل بعد تخرجه من قسم إدارة الأعمال بجامعة ”جوقور أوفا“ عام 1985، معيدًا بالجامعة، وهو يجيد اللغة الإنجليزية.

وإلى جانب مسيرته الأكاديمية، عمل أقطاي أيضًا مستشارًا في عدد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، حيث عمل مديرا عاما ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للعديد منها.

شغل أقطاي من 2 يناير 2012 حتى 19 يونيو 2016، منصب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية، ثم عُين مستشارا لرئيس الوزراء.

وأشارت تقارير محلية إلى أن أقطاي أب لثلاثة أطفال، ومطلق منذ العام 2011.

من هي العروس؟

العروس هافا هميرة شاهين ولدت في مدينة إسطنبول عام 1976.

تخرجت من جامعة إسطنبول قسم التاريخ عام 1998، لتكمل دراسة الماجستير في تخصص ”البيروقراطية العثمانية“ في جامعة مرمرة، قبل أن تنتقل إلى روما لدراسة الماجستير في إدارة الفنون والثقافة.

عملت شاهين كاتبة في صحيفة ”أكشام“ التركية لفترة طويلة، وتعمل حاليًا عضوة اللجنة الرئاسية لسياسة الثقافة والفن ومستشارة للرئيس رجب طيب أردوغان.