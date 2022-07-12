أمريكية تتقدم بطلب لا يصدق لتفادي غرامة مرورية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تقدمت سيدة أمريكية، بطلب غريب لضابط شرطة بعد أن فرض عليها غرامة لقيادتها سيارة بمفردها على طريق مخصصة للمركبات التي تضم راكبين على الأقل.

وأكدت المرأة الحامل أن جنينها ينبغي أن يُحتسب على أنه راكب.

وأعلنت براندي بوتون (32 عاما)، وهي حامل في الأسبوع الرابع والثلاثين، أنها ستلجأ إلى القضاء بعدما أوقفها خلال الشهر الفائت أحد ضباط الشرطة في مدينة دالاس وسطَّر في حقها غرامة.

ولم تنف بوتون أنها كانت تقود سيارتها على طريق مخصّصة للسيارات التي تقل شخصين على الأقل، لكنها أكدت للضابط أن جنينها يعده القانون شخصا.

وجاء ذلك بعد أيام على إلغاء المحكمة العليا الأمريكية القانون الفدرالي المعمول به منذ عقود والذي يكرّس حق النساء في الإجهاض.

وقالت بوتون لقناة ”سي إن إن“ الأحد ”سألني (الضابط) ما إذا كانت السيارة تقل شخصا آخر غيري، عندها أشرت إلى بطني وقلت له نعم“.

وعندما قال الشرطي لها إن الجنين ”لا يحتسب كشخص“ لأنه ليس مولودا، شددت بوتون على أنه ”طفل“.

ويصنف قانون ولاية تكساس الجنائي الجنين كـ“شخص“ على غرار القوانين الخاصة بولايات محافظة عدة، لكن يبدو أن هذا التصنيف لا ينطبق على القوانين المتعلقة بالنقل.