ما لونك المفضل؟.. الإجابة تكشف عن شخصيتك

كثير من الناس لا يدركون تأثير الألوان على أفكارنا، ومشاعرنا وسلوكنا. فالألوان معجزة حقيقية.

يتم استخدام علم نفس الألوان كل يوم من حولنا، ليس فقط في العلامات التجارية التي نشتريها، ولكن في كيفية استجابتنا للألوان التي حولنا.

من المحتمل جدًا أنك اشتريت شيئًا من متجر أو اخترت منتجًا بسببٍ ما طرحته العلامات التجارية، وهو ما يسمى التسويق بالألوان.

لكل شخص لونه المفضل.

وفقًا للدراسة التي نشرها موقع laviedesreines حتى لو كان هذا اللونُ هو اللون الأسود فلدينا جميعًا لون بعينه يجذبنا.

تثير الألوان انفعالات مختلفة فينا.

كما ثبت علميًا أن كل شخص يرى الألوان بشكل مختلف.

لا يقتصر علم نفس الألوان على معرفة ما هو الأفضل بالنسبة لنا. إذ من المهم أيضًا أن نعرف بنفس القدر المعنى الذي نعطيه عن وعيٍ أو بغير وعي لهذا اللون أو ذاك.

ومع ذلك يذهب علم نفس الألوان إلى أبعد من ذلك.

بحسب الألوان التي نراها في وقت محدّد يمكن أن يتغير مزاجنا جسديًا.

اِبحث عن لونك المفضل واعرف ما إذا كان الوصف يطابق شخصيتك.

الأبيض

أنت تحب النظام ومن المهم بالنسبة لك أن يكون كل شيء في مكانه.

اللون الأبيض ينضح بالأناقة ولهذا فأنت تحب (تحبين) أن ترتدي الفساتين البيضاء الأنيقة.

ذوقك رفيع، فأنت تحبين الأشياء جيدة الصنع وجميلة.

الأشخاص الذين يفضلون اللون الأبيض مسالمون، وربما ساذجون بعض الشيء.

إذا كان اللون الأبيض هو لونك المفضل فستشعر (ين) بالراحة عندما يكون منزلك نظيفًا ومرتبًا.

أنت إنسان (ة) مبالغة في الدقة، ولديك توقعات عالية نحو نفسك ونحو الآخرين.

أنت تكره (ين) الفوضى وخاصة الفواجع.

عندما يتعرف عليك الناس يقدّرون وعيك الكامل وحكمتك.

الأسود

اللون الأسود له معانٍ كثيرة، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بتحديد شخصية الشخص.

أنت تتوق إلى السلطة والتحكم في الحياة، لكنك غالبًا ما تنطوي على ميول فنية وعلى بداهة.

أنت عاجز عن مشاركة الكثير مع الآخرين.

يرتبط اللون الأسود بالموت والحزن، ولكن يمكن أيضًا أن يرتبط بالقوة والرفاهية والشدة.

لديك شخصية قوية تراها ويراها غيرك شجاعة في كثير من الأحيان.

وهذا لا يمنعك من المخاطرة إذا كانت تؤتي ثمارها.

خصوصيتك مهمة جدًا بالنسبة لك.

علاوة على ذلك ترغب في قضاء وقت فراغك مع عائلتك.

نادرًا ما تُظهر مشاعرك للآخرين، باستثناء عائلتك والأشخاص الذين تقضي معهم الكثير من الوقت.

يرى الآخرون فيك شخصًا جادًا ويعتقدون أيضًا أنك خجول بعض الشيء.

من المهم بالنسبة لك التركيز على التفاصيل وإنجاز الأشياء بإتقان.

الرمادي

إذا كان اللون الرمادي هو اللون المفضل لديك فسيكون انطباع الناس عنك أنك تحب انتقاد الآخرين.

ومع ذلك فأنت شخص رائع، بسيط وهادئ، وشخص وثوق وميال إلى التكيف للحفاظ على هدوئك.

وفقًا لعلم النفس الأشخاص الذين يحبون اللون الرمادي يتوخون الحذر الشديد، ويتركون رغباتهم في الخلفية.

إذا كنت لا تستطيع الاتفاق مع من حولك فأنت على استعداد لتقديم تنازلات تحقيقًا لسعادة الطرفين.

أول ما تلاحظه عند الآخرين هو سلوكياتهم.

أنت لا تهتم عند الآخرين إلا بما له دلالة بالنسبة لك.

أنت لست مهتمًا على الإطلاق بما يفكر به الآخرون ويفعلونه.

ومع ذلك فإذا طلبت من أشخاص آخرين التعبير عن رأيك، تجدهم يرحبون بك.

الأحمر

يُظهر اللون الأحمر أنك منفتح، وحازم وحيوي، وعرضة للأفعال الاندفاعية وتقلبات المزاج.

لذلك فلأن اللون الأحمر لون حاد فهو قد يثير مشاعر وانفعالات قوية.

من الممكن جدًا أنك تهوى شراء الملابس وحتى كل ما لا تحتاجه على الإطلاق.

تحب أن تكون على اتصال بأشخاص آخرين، سواء عبر الهاتف أو شخصيًا.

لهذا السبب فأنت تتحدث كثيرا!

تحب إلقاء النكات والاستمتاع مع الآخرين.

الأشخاص الذين لونهم المفضل هو الأحمر شغوفون جدًا بكل ما يفعلونه.

أنت دائمًا تشعّ بطاقة إيجابية ويشعر الناس بالراحة عندما يكونون بالقرب منك ومن حولك.

إذا أحبطك أو خيبك شخص ما أو تحداك فأنت لا تتردد في قول ما تشعر به بالضبط مع ذكر السبب.

وإذا أحببت شخصًا يكون حبك عميقًا جدًا وقويًا، تمامًا مثل لونك المفضل.

الوردي

ترغب في أن تجد الحب غير المشروط الذي يمكنك من فتح قلبك لشريكك.

أمنيتك الكبرى هي أيضًا أن يتم قبولك من قبل زملائك تمامًا كما أنت.

أنت لا تأخذ الأمور على محمل الجد أبدًا ولذا قد يراك الآخرون ساذجًا.

ينطبق القول المأثور ”انظر إلى الحياة من خلال نظارات وردية“ على منظورك للحياة.

لونك المفضل هو البنفسجي

إذا كان اللون البنفسجي هو اللون المفضل لديك فأنت تجسد الكمال الحقيقي.

في حياتك تلعب العواطف أيضًا دورًا كبيرًا، والأمان العاطفي شيء تحتاجه حتى تتصرف بشكل طبيعي.

أنت تحب الناس، وأنت صديق جيد متواجد دائمًا حيثما يحتاج شخص ما إلى مساعدة.

أنت فائق الذكاء، وبما أنك تسعى إلى الكمال فلديك القدرة على رؤية الأشياء التي لا يستطيع الآخرون ملاحظتها.

وأنت أيضًا مهووس بالتفاصيل وتعرف بالضبط الأشياء الصغيرة التي يحبها الآخرون.

هذه السمة الشخصية تجعلك تملك حسًّا فنيًا بشكل خاص، لأنك تحب الملاحظة ورسم الصور.

في أوقات فراغك تحب زيارة المعارض في منطقتك.

عندما يتحدث الآخرون عن صفاتك يذكرون أيضًا حدسك.

فالحاسة السادسة عندك قوية بشكل خاص ويمكنك دائمًا معرفة رأي الناس فيك.

يرشدك الصوت الخافت في رأسك في حياتك ويساعدك على اتخاذ قرارات مهمة.

أنت فخور بالسير على إيقاع طبلتك وبأن تكون فريدًا.

البرتقالي

غالبًا ما يمثل اللون البرتقالي الإبداع والسعادة والحرية والنجاح والتوازن الذي يجمع كل شيء.

تستمتع بالتواجد حول أشخاص آخرين وبالتواصل الاجتماعي لأنك تريد أن تكون مقبولا ومحترَمًا داخل أي مجموعة.

إذا كان اللون البرتقالي هو اللون المفضل لديك فأنت شخص مبتهج للغاية، وترتسم الابتسامة على وجهك بلا انقطاع.

أثناء حضورك في حفل تكون أنت أول شخص يلاحظه الآخرون في الحشد.

في الواقع، أنت تحب أن تكون في دائرة الضوء وأن تسرق الأضواء من الآخرين.

مهمتك تتمثل في حل مشاكل الآخرين، تمامًا مثل حلك لمشكلاتك.

أنت مليء بالأفكار ولديك دائمًا حل في جيبك، مهما كانت المشكلة.

الأصفر

أنت بطبعتك شخص مرح يستمتع بالتواجد بين الناس.

في المجتمع أنت مسؤول عن المزاج الجيد والجو.

لكنك أيضا مثقف ذكي !

بالطبع، أنت مدمن على التتعلم، لكنك سعيد أيضًا بمشاركة معرفتك مع الآخرين.

إذا كان لونك المفضل هو الأصفر فهذا يدل على أن لديك خيالًا حيًا، وطاقة عصبية، وأفكار واضحة ودقيقة، وحاجة إلى مساعدة العالم.

تشعر بالرضا عندما يحترمك الآخرون.

وأنت أيضًا حسن التصرف وترغب في التحدث في أي موضوع.

لهذا السبب فأنت تقرأ كثيرًا وبالتالي تكتسب معرفة جديدة تدخل البهجة إلى روحك.

الأخضر

إذا كان اللون الأخضر هو اللون المفضل لديك فأنت عملي للغاية ومتواضع.

تواصلك مع أمثالك من الناس منفتح وملموس.

أنت شخص لا تحب الأكاذيب وتقول الحقيقة دائمًا بغض النظر عن العواقب بعد ذلك.

أنت تحب تقديم النصيحة ولا بد من الاعتراف بأن تقديم النصيحة موهبة ثابتة في شخصك.

فضلا عن أنك تشعر بعاطفة عميقة تجاه عائلتك.

كشخص مسالم فأنت تحب الطبيعة وتتمنى أن يسود السلام في العالم.

الأزرق

يُظهر اللون الأزرق حساسيتك.

أنت شخص مسالم وصادق.

إن كنتِ امرأة فإن جانبك الأنثوي طاغ بشكل كبير خاصة إذا كنت ترغبين في ارتداء ملابس من هذا اللون.

لديك معتقدات محافظة، وفي المواقف العصيبة تميل إلى الانزواء في بيئة أكثر ليونة، وأنت حساس لمشاعر الآخرين.

والحال أنك تحب البحر أيضًا وتقضي أوقاتك هناك على مدار السنة.

في الحب والصداقة أنت شخص مخلص وملتزم.