أذكى 10 حيوانات في العالم

تتميز بعض أنواع الحيوانات عن غيرها بذكائها، حيث تختلف درجات الذكاء بين حيوان وآخر، ويمثل الفيل والشامبانزي والغراب والحمام والجرذ والخنزير والدلفين والأخطبوط من بين أذكى الحيوانات، وفق قائمة نشرها موقع ”جيو“ الفرنسي.

1- الشمبانزي

وبحسب الموقع، فإنّ الشمبانزي، الذي يتشارك مع الإنسان في 98% من الحمض النووي، حيوان على قدر عال من الذكاء، موضحا أن هذه الفصيلة من القردة العظيمة مدركة لذاتها وقادرة على التعرف على نفسها في المرآة، وقادرة على الحكم على نوايا الآخرين والرد وفقا لذلك، مثل إظهار الاستياء.

وتدرك قردة الشمبانزي كيفية صنع الأدوات واستخدامها، وتنقل ”ثقافتها“ إلى الأجيال اللاحقة، كما أنّ لها القدرة على التداوي، وتطهير نفسها من الطفيليات، إضافة لتعلّمها من أخطائها وقدرتها على التعرف على الكلمات البشرية، أو تعلم لغة الإشارة.

2- القرد العظيم

ومثل الشمبانزي، يمثل القرد العظيم الذي يطلق عليه ”إنسان الغاب“ أحد أذكى الحيوانات، حيث يستطيع تعلم لغة الإشارة ويعرف أيضًا كيفية استخدام الأدوات، حتى أن البعض قادر على تعليم أنفسها كيفية استخدامها دون أخذ مثال من طرف آخر، وهذا سلوك معقد للغاية كما يقول العلماء.

3- الحمامة

وتتميز الحمامة بذاكرتها الكبيرة، وهي قادرة على التعرف على الأشخاص والأماكن بعد أشهر أو حتى بعد سنوات من زيارتها.

4- الفيل

أما الفيل فيُضرب المثال به في قوة الذاكرة، وهو صاحب أكبر دماغ من بين جميع الحيوانات البرية، حيث يبلغ وزنه حوالي 5 كيلوغراما.

وتتميز الفيلة بحياة اجتماعية معقدة للغاية، فهي معروفة بشكل خاص بالحداد على موتاها، حيث تتجمع مجموعة من الفيلة حول بقايا الحيوان النافق وتتلمّسها، وحتى بعد أشهر تعود الفيلة إلى مكان الحادثة وتتلمّس العظام.

ووفق التقرير، تقوم إناث الفيلة أيضًا بنقل الكثير من المعرفة إلى صغارها، مثل استخدام الأدوات والنباتات للشفاء أو للحث على الولادة.

ويقول الخبراء إن الفيلة تدرك أيضا أنها تُقتل بسبب أنيابها، وقد لوحظ أن الفيلة ذات الأنياب العملاقة تحاول إخفاءها في الغطاء النباتي عند وصول البشر.

5- الببغاء

ويمثّل الببغاء الرمادي الغابوني أحد أذكى الطيور، ويعتقد بعض العلماء أن لديه ذكاء طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو قادر على إعادة إنتاج عدد كبير من الأصوات، والببغاء الرمادي الغابوني موهوب بشكل خاص ويمكنه نطق ما يقرب من 1000 كلمة مختلفة.

6- الدلفين

ووفقا لدراسة حديثة، فإن الدلفين ”لديه دماغ أكبر بكثير مما يحتاجه جسمه لوظائف الجسم الأساسية“، وهو أكثر الحيوانات ذكاء من بين الحيوانات التي تعيش في البحار، ولديه قدرة اجتماعية وفضول يمكن مقارنته بتلك التي لدى البشر.

وللدلافين شخصيتها الخاصة وهي قادرة على التعرف على نفسها في المرآة، وتعرف أيضا كيفية استخدام هذه الأداة لفحص أجسامها وتحديد العلامات غير المعروفة، والدلافين قادرة أيضا على التعلم، ولديها لغة معقدة وتطور عاطفي عالٍ جدا.

7- الغربان

الغربان قادرة على توقع المستقبل، وهو تمرين معرفي معقد، ولديها القدرة على استخدام الأدوات لتناول الطعام وحتى ابتكار هذه الأدوات.

وتتميز الغربان بالقدرة على تطوير تكتيكات جماعية معقدة خاصة للدفاع عن نفسها، وبذاكرة رائعة وهي أيضا، مثل الفيل، تعرف كيفية تغيير أنماط هجرتها لتجنب المناطق الخطرة، وقادرة على التعرف على الوجوه البشرية وتمييزها.

8- الأخطبوط

ويتميز الأخطبوط بقدراته الفكرية المذهلة، ويصور الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار ”حكمة الأخطبوط“ قصة الصداقة المؤثرة بين هذا الحيوان وبطل الفيلم.

ورغم أنه من الرخويات يُعتقد أن ذكاء الأخطبوط مشابه لذكاء الكلب، فهو قادر على التمويه من خلال اتخاذ مظهر صخرة أو صدَفة، كما يطوّر حيلا للهروب من الحيوانات المفترسة، وخلال عملية المطاردة قد يلجأ الأخطبوط إلى تسلق ظهر القرش حتى يصبح غير قابل للمس.

9- الجرذ

ويتجلى ذكاء الجرذ في أنه قادر على أن يجد طريق متاهة أو أن يحفظ تفاصيل طريق سلكها، وأن يقوم بمهام معقدة.

10- الخنزير

أما الخنازير فيقول العلماء إنها حساسة للغاية وماهرة وفضولية وذكية، تعرف كيفية حل المشكلات بسرعة واستخدام الأشياء.

وتُظهر الدراسات أن الخنازير تعرف كيفية تضليل بعضها البعض عند البحث عن الطعام، ووضع الطرف المقابل عن قصد في المسار الخطأ للحصول على حصة أكبر.