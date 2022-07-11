شبح بيشة.. هل فقدت قصص الجن بريقها عند السعوديين؟

تعرضت كبريات محطات التلفزة والصحف والمواقع الإخبارية في السعودية، لانتقادات كثيرة خلال اليومين الماضيين بعدما تسابقت لاستضافة فنان شعبي معروف، يزعم أن مخلوقات من الجن يحضرون بشكل حقيقي حفلاته الغنائية.

ويعد عبدالعزيز الشهراني صاحب لقب ”شبح بيشة“ نسبة لمدينة بيشة في منطقة عسير، من أشهر فناني ”الزار“ الشعبيين في المملكة، حيث يقدم حفلات تسمى ”الزار“، وهي مجموعة من أشباه الطقوس الشعبية، لها رقصات خاصة، وعبارات خاصة، تصاحبها دقات معينة صاخبة على الدفوف وإطلاق البخور.

وعرضت مجموعة ”إم بي سي“ عبر قناتها التلفزيونية الرئيسية، مقابلة مع ”شبح بيشة“ مساء الأحد، ليكرر فيها للجمهور ما قاله في وسائل إعلام سعودية أخرى، عن حضور مخلوقات الجن لحفلاته.

وبدا محاورو ”شبح بيشة“ غير مشككين في ما يقوله عن حضور الجن واستشهاده بقيام بعض الحاضرين لحفلاته بمسك الجمر والنار، وهي دلالة على تلبس مخلوقات الجن بأجسادهم على حد قوله.

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية العريقة، قد عنونت في إحدى موادها عن ”شبح بيشة“ قائلةً “ فنان شعبي سعودي يدعي أن الجن تحضر لحفلاته وتطلب أغاني محددة“ قبل أن تنقل عنه تأكيدات لتلك المزاعم.

وكانت الصحيفة البارزة تنقل جزءاً من معلوماتها حول ”شبح بيشة“ عن النسخة العربية من موقع صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، وهو موقع ”إندبندنت عربية“ الذي تمتلكه وتديره أيضاً شركة نشر سعودية.

ويقول ”شبح بيشة“ في ظهوره الإعلامي الجديد ”الشياطين تتلبس البشر، وهذا ثابت ولا ينكره أحد. حضوره أثناء الطرب وعزف الموسيقى نحن نسميه حضور (الزار)، لكن هم في نهاية الأمر شياطين“.

كما يضيف موضحاً عن سبب حضور الجن والشياطين في الحفلات الغنائية، ”من الشياطين (الجن الراقصون) الذين يطربون على أغنية، وأحياناً يطلبون أغاني معينة، وبعضهم يردد كلمات القصيدة كاملة ويطلبها“.

وأضاف ”عندما نلعب على الأغاني القديمة بالذات، تحصل (الحضرة)، يحضرون مباشرة فهم يحبون الشعبي والقديم“، مضيفاً ”حتى عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً معيناً أو أغنية محددة ليرحل، فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان)“.

ووجدت مزاعم ”شبح بيشة“، ومبادرة وسائل الإعلام السعودية في استضافته، انتقادات عديدة، تقدم فيها المدون البارز نايف مدخلي، والذي عُرف لسنوات طويلة في تشكيكه الدائم بقصص القوى الخفية المرتبطة بالنصب والاحتيال والشعوذة.

وقال مدخلي في تغريدة على تويتر ”حتى صحيفة الشرق الأوسط، أكثر الصحف عراقة، ومنارة الوعي والتنوير انزلقت في مسار المساهمة في نشر الخرافات والأساطير، لأنها أدركت متأخرة أن هذا المسار هو الذي يبيع ويصنع الترند“.

حتى صحيفة الشرق الأوسط، أكثر الصحف عراقة، ومنارة الوعي والتنوير انزلقت في مسار المساهمة في نشر الخرافات والأساطير، لأنها أدركت متأخرة أن هذا المسار هو الذي يبيع ويصنع الترند 👍 ويبقى الحب لـ "خضراء الروابي" : كما كان يسميها غازي القصيبي، بعد أن أطلق عليها خصومها "خضراء الدمن" https://t.co/jhehx0A67Q — نايفكو NAIF (@naifco) July 10, 2022

وكتب خالد المالكي في سياق ناقد أيضاً ”اعتقد ان مثل (شبح بيشة) ومطربي الفن الشعبي ناس بسيطة وبيئة بسيطة كذلك؛ ومثل هذي الافكار تتوارثها اجيالهم وتؤمن بها حتى اصبحت شأن عقدي يقيني، نسأل الله السلامة“.

اعتقد ان مثل (شبح بيشة) ومطربي الفن الشعبي ناس بسيطة و بيئة بسيطة كذلك؛ ومثل هذي الافكار تتوارثها اجيالهم وتؤمن بها حتى اصبحت شأن عقدي يقيني، نسأل الله السلامه. https://t.co/RbiwvpxDRj — Khalid |خالد المالكي  (@KhalidMalkii) July 10, 2022

واختار مغرد يدعى معاذ، الرد بشكل ساخر على مزاعم ”شبح بيشة“، وقال ”هم الجن حيسيبو حفلات اديل وتايلور ويحضروا حفلات شبح بيشة“.

هم الجن حيسيبو حفلات اديل وتايلور ويحضرو حفلات شبح بيشة https://t.co/dLAaNr1w5i — MUAZ (@muaad20) July 10, 2022

فيما اختارت نورة الرد من خلال عرض أدلة من تفسيرات الشريعة الإسلامية لدعم نقدها، وقالت ”إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هل نصدق كلام الله ام نصدق شبح بيشه!!؟ الله فقط سمح لنَّبي سليمان ان يرى الجن (ربي هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي ) سليمان اغلق باب رؤية الجن نهائياً الجن ليس لهم علاقه عمليه معنا على الاطلاق وشكرا“.

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

هل نصدق كلام الله ام نصدق شبح بيشه!!؟

الله فقط سمح لنَّبي سليمان ان يرى الجن

(ربي هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي )سليمان اغلق باب رؤية الجن نهائياً الجن ليس لهم علاقه عمليه معنا على الاطلاق وشكرا😁 https://t.co/GKyq9dMTG2 — 🇸🇦 نورة 🇸🇦 (@nour_m0hammad) July 10, 2022

وتراجع تداول وتصديق قصص الجن والقوى الخفية في السعودية التي شهدت في السنوات الماضية انفتاحاً ثقافيا وفنياً على العالم، وبدأت باستقبال السياح من مختلف دول العالم، بينما سبق تلك المرحلة عودة عشرات آلاف الطلبة السعوديين من الدراسة في جامعات عالمية بالتزامن مع ثورة تقنية في الاتصال والتواصل الاجتماعي.