فيديو.. "العجول الهربانة" في مصر والجرحى بتركيا

تداول نشطاء مصريون على تويتر مقاطع فيديو تحت وسم ”العجول الهربانة“ توثق مقاطع فكاهية لعجول وخراف تهرب من الذبح.

وتزامن انتشار وسم ”العجول الهربانة“ مع تداول صور من تركيا توثق إصابة أشخاص بينما كانوا يحاولون ذبح الأضاحي.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد استقبلت مستشفيات البلاد، المئات من المصابين إثر محاولتهم ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى.

وبينما لم تخل أغلب المقاطع المتداولة تحت وسم ”العجول الهربانة“ من روح الفكاهة، واختلط بها الحديث مع القديم الذي سبق تداوله في مواسم ماضية، فإن بعض التعليقات انصبت على انتقاد ذبح الأضاحي أمام الحيوانات، وهو ما يتسبب بإثارة خوفها وهربها.

وقال أحمد الكسبي في تغريدة على تويتر ”موضوع العجول الهربانة دا كوميديا سوداء بجد ياجماعة والله، الخوف اللي بيتربى ف العجول دي بجد يوجع القلب، العجول اللي بتدبح قدام بعض وتخوفيها بسن السكاكين قدامها وتعذيبها قبل الدبح والحاجات اللي بلا رحمة دي بجد حرام ومستحيل تقربك من ربنا اللي هو دا الهدف اصلا !“.

فيما قال رأفت إبراهيم ”فيديوهات العجول الهربانة بتضايقني.. مفيش حاجة آداب الإسلام بتتطبق في الدبح و يلا نضحك وخلاص“.

أما محمود السلاموني، فرأى في فيديوهات العجول الهاربة، شيئا من الفكاهة بعيدا عن الخوض في الامور الأخرى المتعلقة بالأسس الشرعية لذبح الأضاحي قائلا ”بتعمل ايه في العيد … بتفرج علي العجول الهربانه“.

فيما عبر حساب باسم ”جيمي“ عن انزعاجه من انتشار فيديوهات العجول الهاربة وتداولها على نحو واسع بهدف الضحك قائلا ”انا عاوز اقول كلمة محشورة في زوري من زمان و رزقي علي الله فيديوهات العجول الهربانه و تعذيب و ترويع الحيوانات قبل دبحها مش حاجة لطيفة ولا من شعائر الدين في شيء“.

ودرج الناشطون المصريون في مواسم عيد الأضحى على تدوال مقاطع فكاهية لمحاولات فاشلة لذبح الأضاحي، منها ما ينتهي بهرب الأضحية وسط ملاحقتها في الأزقة والشوارع، ومنها ما ينتهي برفسة مؤلمة.