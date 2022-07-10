وفاة المليارديرة ليلي صفرا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توفيت المليارديرة ليلي صفرا، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، السبت عن 87 عاما، على ما أعلنت في بيان مؤسسة إدمون صفرا التي كانت رئيسة لها.



وجاء في بيان المؤسسة ”لأكثر من عشرين عاما، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها المحبوب إدمون، مقدمة الدعم لمئات الجمعيات حول العالم“.

وتقام مراسم تشييع ليلي صفرا يوم الإثنين، في مدينة جنيف السويسرية.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وقد أمضت ليلي صفرا المولودة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، جزءا من حياتها في موناكو وفي جنيف حيث فارقت الحياة.

وكانت ليلي صفرا تزوجت من المصرفي اللبناني إدمون صفرا العام 1976، وورثت ثروته إثر وفاته في حريق إجرامي افتعله أحد ممرضيه داخل شقته في موناكو سنة 1999، في قضية أثارت ضجة كبيرة.

وعُرفت ليلي صفرا بتبرعاتها السخية، وقد دعمت خصوصا البحوث لمعالجة المصابين بالباركنسون و“أمراض دماغية أخرى“.

كذلك تبرعت بمبلغ 10 ملايين يورو لمؤسسة التراث في فرنسا، غداة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 2019.