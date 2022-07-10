أبرز الأطباق المغربية في عيد الأضحى

يحتفل المغاربة بعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد، وتجري الاستعدادات على قدم وساق من طرف الأسر لاستقبال اليوم الذي يسمونه ”العيد الكبير“، بكل التقاليد المتوارثة، خصوصا على مستوى الأطباق التي تميزه.

وإن كان هناك بعض الاختلافات الطفيفة بين مناطق المغرب، بخصوص تحضير بعض الأطباق وترتيبها خلال أيام العيد، لكن هناك شبه إجماع على: بولفاف أو الزنان، والكسكس، والمروزية، ثم القديد والكرداس.

بولفاف أو الزنان

رائحة الشواء هي أبرز ما يميز المنازل المغربية في أول أيام عيد الأضحى، حيث يتم شي كبد الخروف والرئة والقلب مباشرة بعد ذبحه، ثم تقطيعها إلى مكعبات ترش بالملح والكمون، وتلف في شرائط الشحم وترص في أسياخ.

وتوضع الأسياخ من جديد على الفحم، لتقدم ساخنة مع الشاي المغربي بالنعناع، وهناك من الأسر من يتناول هذه الوجبة كفطور ومن يخصصها للغذاء.

الكسكس

والكسكس هو طبعا طبق غني عن التعريف، وما يميزه في عيد الأضحى بالمغرب أنه يحضر بكتف الخروف، فيكون بنكهة قوية ولذيذة جدا.

إلا أن الأسر في الحواضر المغربية على الخصوص، تفضل تحضيره دون خضار، وتكتفي بوضع ”التفاية“ فوقه، والمقصود بها بصل وزبيب أضيف إليهما بعد الطبخ السكر والقرفة.

ويقدم كسكس العيد في وجبة الغذاء أو العشاء.

المروزية

تعتبر المروزية من الأطباق الراقية في المغرب، وتعتمد أساسا على قطع لحم الخروف الأكثر طراوة خصوصا في منقطة الفخذين، ومجموعة من الأعشاب المجففة والمطحونة الخاصة به (مثلا قعقلا، بسيبيسة، أبزار أبيض وأسود)، وترافق بالزبيب واللوز المطبوخين والمعسلين بالقرفة والسكر.

القديد والكرداس

رغم توفر أغلب المطابخ المغربية على الثلاجة، تتمسك الأسر بعادة تجفيف جزء من لحم العيد دون عظم بعد تمليحه، ويسمى ”القديد“ أو ”الكديد“، ويكون على شكل شرائط تنشر في الشمس لعدة أيام حتى تجف تماما، ثم يحتفظ بها داخل منديل وكيس في مكان حرارته منخفضة، لتستعمل خلال فترة طويلة من السنة في عدة أطباق.

وبالطريقة نفسها يحضر ”الكرداس“، لكنه لا يتكون من اللحم، وإنما من أجزاء من أحشاء الخروف ورئته.