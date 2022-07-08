موعد صلاة عيد الأضحى 2022

يحتفل المسلمون غدا السبت بأول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443، التاسع من شهر يوليو 2022.



في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن صلاة العيد في العاصمة الرياض في الساعة 5:25 حسب التوقيت المحلي.

ووفق ما أعلنت السلطات في دولة الإمارات، ستقام صلاة عيد الأضحى في إمارة أبوظبي في 5:57 صباحا، وفي دبي 5:52، وفي الشارقة وعجمان 5:51، وفي أم القيوين 5:50، وفي الفجيرة ورأس الخيمة 5:48.

وفي دولة الكويت، أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وقت صلاة العيد سيبدأ عند الساعة 5:10.

وفي قطر أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد تقام في الساعة 5:05.

وفي المملكة الأردنية تقام صلاة العيد في الساعة 6:30 صباحا، في حين تقام في كل من القدس وغزة بفلسطين في 6:15.

وفي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تقام صلاة العيد في 6:30 صباحا.

وفي مصر، تقام حسب التوقيت المحلي للعاصمة القاهرة في الساعة 5:26.

وفي السودان، تقام صلاة العيد في العاصمة الخرطوم عند الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي.

وفي تونس، تقام صلاة عيد الأضحى في العاصمة تونس 5:23 حسب التوقيت المحلي.

وفي ليبيا تقام صلاة العيد في العاصمة طرابلس في الساعة 6:33 صباحا، في حين تقام في مدينة بنغازي شرق البلاد في الساعة 6:07.

وتقام صلاة العيد في الجزائر العاصمة عند الساعة 6:45، حسب التوقيت المحلي للمدينة.

وفي المملكة المغربية تقام صلاة العيد في العاصمة الرباط في تمام الساعة 7:45 صباحا حسب التوقيت المحلي للمدينة.

وفي تركيا، تقام صلاة العيد في العاصمة أنقرة عند الساعة 6:03، في حين تقام في إسطنبول في 6:15.