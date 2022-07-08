كيف تتجنب الإصابة أثناء ذبح الأضحية بنفسك؟

يفضل الكثيرون ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، بأنفسهم داخل منازلهم، لكن خبراء يحذرون من خطر هذه العادة، إن لم يتم اتخاذ احتياطات صحية لأجلها.

وبحسب موقع ”ريلي نيوز“ الإخباري، فإن أخصائي طب الطوارئ في مستشفى ”غازي باشا“ في تركيا، طاهر طلعت، يقدم العديد من النصائح للراغبين بذبح الأضاحي بأنفسهم لتفادي تعرضهم لإصابات أثناء الذبح.

ودعا طلعت إلى ”ضرورة أن يرتدي الشخص الذي سيقوم بذبح الأضحية، قفازات فولاذية، والتي يستخدمها الكثير من الجزارين“.

ونصح ”بارتداء أحذية برقبة عالية غير قابلة للانزلاق والتي تعرف باسم (بوت)“، وارتداء رداء شمعي (المريول)، وتوفير حماية للعين من خلال ارتداء نظارات واقية، لتقليل الحوادث المحتملة“.

وشدد على ضرورة ”ربط الأضحية جيدا خلال عملية ذبحها بواسطة حبل أو سلسلة لمنع هروبها“.

وتابع: ”إذا كان الشخص الذي سوف يذبح الأضحية يعاني من جرح مفتوح سابقًا في يده أو ذراعه، فإن تضميد هذا الجرح وارتداء قفازات تغطيه، يحميه من خطر الإصابة بالعدوى“.

وأكد على أن ”تكون حدة السكين متوسطة، لأنها في حال كانت حادة جدا فإنها ستزيد من مخاطر الإصابات“.

الإصابات المحتملة

قد يواجه الأشخاص الذين يذبحون أضحيتهم بأنفسهم، مخاطر التعرض لإصابات، وخاصة الذين ليس لديهم خبرة بهذا الأمر.

وتتراوح الإصابات من جروح بسيطة إلى تمزق الأطراف التي يسفر عنها نزيف خارجي، وذلك بسبب الاستخدام الخاطئ للأداة الحادة.

وبحسب الطبيب طلعت، فإن ”الإصابات التي قد تحدث بسبب ركل الأضحية لا يمكن الاستهانة بها أيضا، حيث يمكن أن تسبب العديد من الإصابات المميتة مثل، النزيف الداخلي ونزيف الدماغ“.

ودعا ”الحالات التي تعرضت لإصابة ركلة من الأضحية أثناء ذبحها، إلى التوجه إلى خدمة الطوارئ الطبية في أسرع وقت ممكن، وخاصة إذا كانت هناك أعراض مثل، الغثيان والقيء والتعرق البارد والدوار والارتباك“.

وحثهم قبل التوجه إلى خدمة الطوارئ، على ضرورة غسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء ثم الضغط عليها بقطعة قماش نظيفة، لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، حتى التأكد من وقف النزيف.

وشدد طلعت على ”تجنب إزالة الأجسام الغريبة التي تلتصق في منطقة الإصابة“.

وقال عن ذلك: ”لا ينبغي محاولة إخراج الجسم الغريب خارج المستشفى، لأنه قد يزيد النزيف ويسبب إصابات ثانوية“.