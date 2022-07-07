بسبب تريند على "تيك توك".. دور سينما بريطانية تحظر دخول شبان لفيلم "مينيونز" الجديد

حظرت دور سينما بريطانية، دخول شبان لمشاهدة فيلم ”Minions“ الجديد، وذلك بسبب أفعال وصفت بالغريبة.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المراهقين وهم يرتدون بدلات رسمية سوداء اللون أثناء مشاهدتهم لأحداث أفلام ”Minions“ الكارتونية في عدد من صالات السينما في بريطانيا.

وبدا الشباب وهم يقومون بأفعال ”غريبة“، بما في ذلك التلويح والإيماءات والصيحات أثناء العرض، بالإضافة إلى الهتاف والتصفيق والصراخ وتقليد شخصيات المينيونز، مما تسبب في حدوث ضجة كبيرة داخل قاعة السينما، وتسبب أيضاً في مشكلات لرواد السينما الآخرين الساخطين.

بسبب ترند بتيك توك باسم #GentleMinions الناس تلبس بدلات رسمية وتروح السينما تتابع فيلم مينينز الجديد، مينينز صعود غرو

Minions: the Rise of Gru

شركة يونيفيرسال ستوديوز شجعتهم وأخبرتهم انها تحبهم

بينما صالات السينما قررت تمنع دخول الناس بمجموعات ببدلات رسمية pic.twitter.com/nTXNNdQK1j — Meriam Al Sultan سا(حرة) 🪄 (@AlSultan_Meriam) July 6, 2022

وعلى إثر ذلك، حظرت بعض دور السينما دخول الشباب الذين يرتدون بدلات من عروض فيلم ”Minions: The Rise of Gru“، وهو الجزء الخامس من السلسلة، بسبب السلوك الصاخب الذي ظهر في تريند ”تيك توك“، والذي حصد ملايين المشاهدات في وقت قصير.

واتُهم المراهقون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم ”The Gentleminions“، بـ“إحداث ضوضاء ورمي أشياء أثناء العرض“.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي تظهر شبابا يرتدون بدلات لمشاهدة الفيلم في مجموعات كبيرة، ويهتفون بصوت عالٍ أثناء العرض ويقومون بحركات شخصية الفيلم الرئيسية والشريرة، فيلونيوس غرو، وإيماءة يده المميزة، وذلك في بث مباشر على ”تيك توك“.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أنه ليس من الواضح من أين نشأ هذا التريند.

وفي مقاطع الفيديو المتداولة، التي حصدت ملايين المشاهدات على تطبيق ”تيك توك“، يمكن مشاهدة المجموعات تحتفل بـ“انتهاء انتظار مدته خمس سنوات“، في إشارة إلى الجزء السابق من الفيلم الذي تم عرضه في عام 2017.

وفي إحدى اللقطات، يظهر الشباب وهم يأكلون الموز، في تقليد لإحدى الشخصيات الرئيسية في الفيلم أيضا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عن موظف في أحد دور العرض، قوله إن السينما اضطرت إلى رد مبالغ ضخمة بسبب ”السلوك الشائن“ الذي أظهره الشباب.

واضطرت السينما الوحيدة في مدينة غيرنزي إلى إلغاء المزيد من العروض للفيلم، وألقت باللوم على ”السلوك السيئ بشكل مذهل“، بما في ذلك التخريب، ورمي الأشياء وإساءة معاملة الموظفين.

وقال دانيال فيليبس سميث، مدير ”سينما مالارد“ بمدينة غيرنزي: ”كان الأمر مفجعا للغاية. لدينا عائلات لن تعود إلى الشاشة حتى عندما حاولنا إصلاح الأمر. وغادرت العائلات قبل بدء الفيلم، وبالطبع الأطفال كانوا يذرفون الدموع“.

وأضاف أن ”السينما عانت من أثر مالي هائل من جميع المبالغ المستردة للعملاء الذين تعطلت مشاهدتهم للفيلم“.

في سياق متصل، نشرت ”سينما ذا ريغال“ في مدينة وادبريدج بكورنوال، إشعارا تقول فيه إنها لن تسمح بعد الآن ”للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يرتدون بدلات“ بحضور عروض الفيلم.

وقال موظفو شباك التذاكر لـ“بي. بي. سي“، إن الشباب الذين يرتدون البدلات كانوا ”يهتفون ويصفقون ويصيحون“ ويقفون على أقدامهم طوال الفيلم.

وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي البريطانية، العديد من دور ”سينما أوديون“ تعرض لافتات تحذر العملاء من أنه ”بسبب الاضطرابات الأخيرة التي أعقبت تريند #GentleMinions، سيتم رفض دخول أي مجموعة من الضيوف بالزي الرسمي لحضور عروض Minions: The Rise of Gru“.

حملة تأييد

في المقابل، شهد التريند المثير للجدل حملة تأييد واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ومن بعض دور السينما في بريطانيا أيضا.

وكانت المفاجأة عندما أيدت شركة استوديو الأفلام ”يونيفرسال بيكتشرز“، وهي الشركة المنتجة للفيلم، التريند، قائلة على ”تويتر“: ”لكل شخص يظهر في عرض فيلم Minions بالبدلات: نراك ونحبك“.

وأشاد بعض رواد السينما بسلوك المراهقين أيضا، حيث قالت ستيس وودز، وهي مساعدة في إحدى هيئات التدريس في بريطانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المجموعة التي كانت ترتدي البدلات أثناء مشاهدة الفيلم كانت ”ممتعة للغاية“ و“حسنة التصرف“.

وقالت سلسلة سينمات ”فيو“ البريطانية إنها ما زالت ترحب بجميع العملاء لمشاهدة الفيلم، بما في ذلك هؤلاء المرهقين ذوي البدلات.

وتدور أحداث فيلم ”Minions: The Rise of Gru“ في السبعينيات من القرن الماضي، حول شخصية غرو صاحب الـ12 عاماً عندما كان يحاول الانضمام -بمساعدة أصدقائه الصغار المشهورين بـ“المينيونز“- إلى مجموعة من الأشرار الخارقين يُطلق عليها ”Vicious 6“ بعد أن أطاحت بقائدها المقاتل الأسطوري ”Wild Knuckles“، وذلك قبل أن يصبح الشرير سيئ السمعة الذي عُرف به في بداية أفلام ”Despicable Me“.