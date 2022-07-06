مرتضى منصور ينتقد سعدالدين الهلالي وإبراهيم عيسى بسبب نيرة أشرف

انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري والمحامي المعروف، كلا من الداعية المصري سعد الدين الهلالي، ومواطنه الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، مشيرا إلى أنهما يساهمان بـ“تخريب فكر الشباب“، ما أدى إلى انتشار الجرائم في المجتمع.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مرتضى منصور، على حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور له، عقب نقل وسائل إعلام محلية توليه مسؤولية الدفاع عن الطالبة المغدورة نيرة أشرف، في المحكمة.

وقال منصور في الفيديو معلقا على واقعتي مقتل نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال: ”وصلنا لمرحلة أن أي شاب بيحب بنت في سن معين، والبنت تسيبه يفكر في الانتقام منها بأنه يعمل موقف مش كويس، ويقوم ينتقم بتركيب صور لها ليست حقيقة للنيل من سمعتها، وحاجات كتير غلط بسبب البعد عن الدين والاستماع لسعد الدين الهلالي وإبراهيم عيسى“.

كما انتقد رئيس نادي الزمالك التناول الإعلامي، لقضية نيرة أشرف، معتبرا أن ”البنت هتك عرضها في الإعلام“، بسبب ما اعتبره ”التناول الخاطئ للقضية والنيل من سمعتها“.

وقال مرتضى منصور: ”البنت مجني عليها وهتك عرضها في الإعلام، أيه القرف ده ليه بقينا كدا، اتقتلت مرتين مرة لما ذبحها زميلها، ومرة بعد ما ماتت بتقتلوا أهلها وتشوهوا سمعتها“.

وأعلن مرتضى منصور، الأربعاء، التطوع للدفاع عن نيرة أشرف، وذلك بعد إعلان المحامي المصري الشهير فريد الديب، توليه الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف، تطوعا وبدون أتعاب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع ”القاهرة 24″، أن ”هناك مشبوهين يجمعون الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف“، مؤكدا أنه سيدافع عنها في القضية دون أي مقابل مادي.