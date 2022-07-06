رثى نجله بطريقة مؤثرة.. من هو الداعية حازم شومان؟

أثار رثاء الداعية الإسلامي المصري حازم شومان، لنجله الوحيد خالد، حالة من التعاطف على مواقع التواصل.

وجاءت وفاة نجل الداعية المصري بسبب إصابته بمرض نادر لم يتعرف الأطباء عليه خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الحادثة.

وحازم شومان هو داعية مصري وطبيب، يبلغ من العمر 48 عاما، حيث ولد في العاشر من ديسمبر عام 1974 بمحافظة الدقهلية.

ودرس شومان الطب بجامعة المنصورة، وعمل طبيبا في مدينة المنصورة لسنوات قبل أن يتجه للدعوة، وبدأ ذلك من خلال الدروس الدينية والمحاضرات في مسجد السلاب بالمنصورة.

وقدم شومان العديد من البرامج الدينية على القنوات الفضائية، مثل قناة الناس والخليجية وقناة الرحمة، وهذا ما ساهم في اكتسابه الشهرة.

ما هو المرض النادر الذي توفي بسببه نجل الداعية المصري حازم شومان؟

ويعد الخلاف بين الشيخ حازم شومان ومواطنه الإعلامي محمد الباز من أشهر الخلافات الإعلامية في مصر، حيث وصفه الباز في برنامجه ”90 دقيقة“ بفضائية المحور بأنه يتحدث باسم الله وأنه داعية ”منصة رابعة العدوية“، في إشارة إلى دعمه لاعتصام رابعة العدوية للمطالبة بعودة الرئيس الراحل محمد مرسي ودعم جماعة الإخوان.

وكان شومان قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ وفاة نجله، حيث كتب ”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خالد لمحزنون“، وأرفق كلامه بمقطع فيديو بشأن صبر الوالد.

ورثى حساب الداعية المصري على موقع ”فيسبوك“ وفاة نجله بطريقة مؤثرة، إذ قال: ”إلى السّاهرين على فُرش التّعب، إلى المتأوهين التي تفيض قلوبهم حمدًا وشكرًا، إلى القابعة أجسادهم في عروش الألم؛ لكنّ قلوبهم ترفّ إلى ما عند ربهم من المثوبة والمغنم، أبشروا بقول اللَّه (وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ)“.

وأضاف: ”للَّه ما أعطى وللَّه ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لفراقك يا خالد لمحزونون.. إن القلب؛ ليحزن، وإن العين؛ لتدمع، ولا نقول إلَّا ما يُرضِي ربنا، إنا للَّه وإنا إليه راجعون“.