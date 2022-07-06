ما هو المرض النادر الذي توفي بسببه نجل الداعية المصري حازم شومان؟

تداولت مواقع محلية ونشطاء مصريون الثلاثاء، معلومات حول طبيعة المرض النادر الذي توفي بسببه نجل الداعية الإسلامي المصري الدكتور حازم شومان.

ورثى الداعية بكلمات مؤثرة نجله الوحيد خالد، الذي توفي بعد إصابته بالمرض النادر، وهي حادثة خلقت حالة من التعاطف الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول طبيعة المرض، نقل ناشطون عن مشرفين على حالة نجله الذي كان متواجدا بالعناية المركزة قبل وفاته، إنه تعرض لحالة اضطراب بالدم، تعمل على تكسره لسبب غير معلوم ولم يستطع الأطباء تحديده.

وكان شومان قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ وفاة نجله، حيث كتب ”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خالد لمحزنون“، وأرفق كلامه بمقطع فيديو بشأن صبر الوالد.

الداعية المصري حازم شومان يرثي ابنه الوحيد بكلمات مؤثرة

ونقل ناشطون عن مقربين من الداعية، إن نجله خالد أصيب بالفترة الأخيرة بمرض يتسبب بتكسر في الدم جعله غير متوازن وغير قادر على الوقوف وأداء مهامه الشخصية، إلا أن الأطباء رغم الفحوصات والتحاليل لم يستطيعوا التوصل لطبيعة هذا المرض وتحديده.

وبحسب تقرير لموقع ”ويب طب“ المتخصص، فهناك أسباب عدة لتكسر الدم منها نقص الصفائح المناعي وهو اضطراب مناعي يحدث بسبب قيام جهاز المناعة في الجسم بإنتاج أجسام مضادة ترتبط بالصفائح الدموية وتؤدي إلى تدميرها.

وإذا كان السبب مجهولًا فيُطلق عليها ”فُريفِرية نقص الصفائح المناعية مجهولة السبب“، ومن المُمكن أن ترتبط هذه الحالة بأمراض، مثل: الذئبة، أو سرطان الدم الليمفاوي المزمن.

وقد يحدث التكسر نتيجة تكوّن خثرات دم صغيرة بشكلٍ كبير في مختلف أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى استهلاك عدد كبير من الصفائح.

وقد ينتج تكسر الدم بسبب عدوى بكتيرية تسبب تلوث الدم، أو بسبب تناول نوع معين من الأدوية مثل مضادات الاختلاج، ومميعات الدم كالهيبارين، والعلاج الكيميائي، والمضادات الحيوية المحتوية على السلفا ما يؤدي إلى اختلال جهاز المناعة، أو بسبب الالتهابات الفيروسية مثل التهاب الكبد الفيروسي ج.