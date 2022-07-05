من هو محمد بن عبد الكريم العيسى خطيب يوم عرفة؟

كلّفت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، وهو عضو هيئة كبار العلماء في السعودية بالخطبة والصلاة يوم عرفة لموسم الحج لهذا العام.

ووُلد الدكتور العيسى، في المملكة العربية السعودية، في الـ10 حزيران/يونيو من العام 1965، وأصبح العيسى، وزيرًا للعدل، في الـ14 من شهر شباط/فبراير للعام 2009، وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، واختير الدكتور العيسى، لاحقًا أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي.

وقام الدكتور العيسى بإصلاحاتٍ في القضاء السعودي، وتبنى مشروع تقنين الأحكام القضائية، وشهد عهده في وزارة العدل إصدار أول رخصة محاماة للمرأة السعودية، وفقًا لموقع ”ويكيبيديا“.

ووصفه الباحث في جامعة هارفارد مجيد رفيع زاده بأنه ”نجم صاعد ذو شخصية ملهمة“، حيث كتب في مقال نشره موقع ”هافنغتون بوست“؛ أن أمين عام رابطة العالم الإسلامي الجديد ”يبذل جهودًا جبارة في تأكيد القيم الحقيقية للإسلام“.

في حين سلطت صحيفة ”لو بوان“ الفرنسية الضوء على لقاء الدكتور العيسى بممثلي مختلف الأديان والطوائف في لبنان، معتبرةً ذلك جزءًا من سياسةِ تحوّلٍ تنفّذها المملكة العربية السعودية لتفعيل قيم التعايش والسلام بين الشعوب وتعزيز توجهات الوسطية والاعتدال.

وفي العام 2017، منحته الحكومة الماليزية أعلى أوسمتها وأعلى ألقابها وهو وسام ”فارس الدولة“ بلقب ”داتو سري“ لجهوده في نشر الوسطية حول العالم.

واشتهر الدكتور العيسى بالعديد من الجهود الواضحة حين كان وزيرًا للعدل، وعُرف تبنيه دعوة الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية وفق القوانين وبالطرق السلمية، وأن عليهم احترام القرار النهائي الذي يفصل في مطالبتهم سواء كان تشريعيًا أو قضائيًا، حسبما أورد موقع ”العربية.نت“.

وتخصص الدكتور العيسى أكاديميًا في الشريعة والقانون الدستوري والإداري، وله مؤلفات ومقالات في الشريعة والقانون، والعديد من القضايا الفكرية، كما درّس مادة الشريعة والقانون في بعض الجامعات السعودية، وأشرف وناقش العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير، وألقى العديد من المحاضرات في جامعات العالم، ومؤسسات فكرية عالمية.

وفيما يتعلق بمؤهلاته العلمية، فإن الدكتور العيسى حاصل على بكالوريوس في الفقه الإسلامي المقارن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاصل على ماجستير في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، وحاصل على دكتوراة في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.