تعرف على مخاطر الألعاب النارية وكيفية تجنبها

تستخدم الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات السارة، كوسيلة ترفيه لإضفاء مشهد جمالي مع الأجواء الاحتفالية، ولكن قد يشكل استخدامها عواقب وخيمة خاصة عند الأطفال.

وتقول دراسة استطلاعية حديثة، أجراها قسم طب الأطفال بجامعة ميشيغان الأمريكية حول الألعاب النارية، إن ”هذه الألعاب التي يضعها البعض بين يديه، قد تكون أكثر سخونة من درجة ذوبان الزجاج البالغة 900 درجة فهرنهايت“.

وبحسب الدراسة، قد تبدو الألعاب النارية من النوع الذي يحمل باليد ويعرف باسم ”الألماسة“ أو ”الشرارة“، بديلاً غير ضار للألعاب النارية، ولكنها تحترق بدرجة حرارة تصل إلى 1000 درجة فهرنهايت (537.8 درجة مئوية)، ويمكن أن تسبب إصابات خطيرة إذا تم حملها بشكل غير صحيح أو سقطت على القدمين والملابس.

ووجدت الدراسة، نقلاً عن موقع ”KTVZ“ الإخباري، أن بعض الآباء لا يتبعون جميع احتياطات السلامة مع أطفالهم، في استخدام الألعاب النارية.

وتؤكد سوزان مكيلفي، مديرة الاتصالات في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق ”NFPA“ بالولايات المتحدة، أن الإصابات المتعلقة بالألعاب النارية يمكن تجنبها والوقاية منها.

وتقول مكيلفي: ”إذا كنت غير قادر على استخدامها، فمن الأفضل أن تحضر عرضًا عامًا للألعاب النارية، يمارس بواسطة متخصصين مدربين، فهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا للاستمتاع بأجواء الحفلات“.

أما الأشخاص الذين يرغبون بإشعال الألعاب النارية بأنفسهم، فتنصح الدراسة الجديدة لجامعة ميشيغان، بالالتزام ببعض الطرق التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم ومن حولهم وهي:

الاستخدام السليم

يمكن للأطفال الأكبر سنًا إشعال ”الشرارة“ إذا تم استخدامها بشكل صحيح تحت إشراف الكبار، ولكن يجب على الأطفال الصغار عدم التعامل معها على الإطلاق.

وتدعو الدراسة إلى ضرورة أن يتأكد الآباء من مستوى نضج أطفالهم والتأكد من أنهم يعرفون المخاطر المحتملة للألعاب النارية والتي من الصعب التنبؤ بحدوثها، قبل السماح لهم باستخدامها بالشكل السليم حتى لا يتعرضوا لمخاطر الإصابات الناجمة عن استخدامها بشكل خاطئ، ومن أبرزها الإصابة بحروق، ويفسدون بذلك أجواء العائلة الاحتفالية.

وتقول الدراسة: ”سواء كان الأمر يتعلق بإطلاق الألعاب النارية من الكبار أو الأطفال، يجب أن يكون هناك شخص ما يراقب ما يحدث للمساعدة على الفور في حال حدوث إصابات ناجمة عن استخدامها“.

البقاء آمنًا

تدعو الدراسة إلى ضرورة أن يتأكد المستخدمون من أن الألعاب النارية قانونية في المنطقة التي يعيشون فيها، وتجنب إشعالها في الأماكن الداخلية أو دون قراءة تعليمات استخدامها.

كما تحث الدراسة على ضرورة إبقاء الألعاب النارية بعيدة عن الوجه عند استخدامها، وتجنب معاودة إشعالها إذا لم تعمل، ففي هذه الحالة من الأفضل غمرها في الماء.

الوقاية من الشرارة

عند إشعال الألعاب النارية، يجب إبقاء زجاجة مياه بالقرب من المستخدمين، استعداداً لاستخدامها في حالة حدوث أي حوادث مؤسفة.

بحسب الدراسة، من المهم ارتداء أحذية عند استخدام الألعاب النارية للمساعدة في حماية الأقدام في حالة الدوس عليها عند سقوطها بالخطأ على الأرض.

وكذلك ارتداء نظارات واقية عند إشعالها لتقليل مخاطر الإصابات المتعلقة بالعين، حيث إن هذه الوسيلة الترفيهية يمكن أن تكون غير متوقعة.

أرقام صادمة

وكشف تقرير الألعاب النارية السنوي لعام 2021، الصادر عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، أنه تم علاج نحو 11500 إصابة تتعلق بالألعاب النارية في غرف الطوارئ الأمريكية في عام 2021، حيث كان متوسط الإصابات لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 15- 25 عاماً.