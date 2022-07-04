فيديو يظهر معاقبة خطيب حوثي أساء للنبي وصحابته بأحد مساجد صنعاء

تداول ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من المصلين بأحد مساجد العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، وهم يطردون خطيبًا حوثيًا أساء لرسول الله ولصحابته.

وبحسب الناشطين اليمنيين، فإن المقطع المصوّر، تم التقاطه يوم الجمعة الماضي، في مسجد ”الفرقان“ بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن شبّه الراحل، حسين بدر الدين الحوثي، أحد مؤسسي ”جماعة الحوثيين“ الموالية لإيران، بالنبي محمد عليه السلام، في حين يقول آخرون أن الخطيب تطاول على أصحاب رسول الله وسبّهم، ما أدى إلى صعود المصلين إلى منبر المسجد، وطرد الخطيب الحوثي.

وقال الناشط اليمني، أبو محمد العربي، في تغريدة على تويتر، ”يوم الجمعة اللي فاتت.. خطيب حوثي في جامع في صنعاء.. قال سيدي حسين هومحمد رسول الله.. ما خلص الكلمة الاوالصنادل على وجهة. قام جميع المصلين في المسجد وضربوة ضرب حمار. ذخل جامع.. بالصنادل والجزمات والكلمات والتفل.. وطردوة من المسجد“.

ورأى الناشط أحمد اليفرسي، في تعليقه على الحادثة في تغريدة على تويتر، إنه ”لو مُكّن لليمنيين لما أمهلوا الحوثيين لحظة واحدة، ولسحلوهم في الشوارع. لكننا بلا قيادة حتى هذه اللحظة“.

وقال الناشط، عيسى الشلفوت، على تويتر، إن ”أعظم ثورة #يمنية تبدأ من المساجد. سلاما على الشعب #اليمني العظيم الذي لم يرضى بالاساءة لرسول الله ولم يسكته القمع والظلم.. خطيب حوثي في جامع الفرقان اساء لنبينا محمد حين ساواه بالحشاش الهالك حسين #الحوثي فقاموا بسحبه من المنبر و طرده من المسجد“.

ويعتقد حساب يحمل اسم ”الفيفي“ على تويتر، أن اليمن ”ستبقى بحول الله عصيّة على التمدد الرافضي النجس ، وستبقى اليمن عربية سُنيّة ولن تخضع لخيانة #الحوثي وأسياده المجوس وستنتصر اليمن بإذن الله وقوته“.

وعبّر الناشط جمال بن عطاف، عن شكره في تغريدة لمن ”دافع عن صحابة رسول الله ولويل لمن ينتقص منهم“.

خطيب حوثي شرع في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له المصلون وطردوه من المنبر فشكراً لمن دافع عن صحابة رسول الله ولويل لمن ينتقص منهم. المكان : #صنعاء جامع الفرقان الشيراتون أمام بنك الكريمي. pic.twitter.com/rdncCL96hx — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) July 4, 2022

ووجه محمد الحكيمي، نصيحة إلى اليمنيين المصلين في مساجد صنعاء وإب وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، ”إذا علمتم أن خطيب الجمعة حوثي، فما عليكم إلا المغادرة بشكل هادئ تجنبًا للمشاكل“.

وأضاف في منشوره على موقع فيس بوك، معلقًا على مقطع الفيديو، “ تخيلوا معي لو كان الحوثي معه سلاح أو معه مرافقين مسلحين، كيف كانت ستكون النتيجة؟؟؟ والله أنهم لا يتورعون عن سفك الدماء والقتل، وهناك حوادث سابقة واعتداءات على ناس داخل الجوامع“.

وتفرض مليشيات الحوثيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خطباء وأئمة تابعين لها على المساجد الكبيرة بالمناطق الحضرية، بهدف نشر أفكارها الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني ومحاولة تحشيد مقاتلين جدد، ما تسبب في وقوع أكثر من صدام مع المصلين في عدة مناطق يمنية.