حملة عربية لمقاطعة شركة LC Waikiki التركية للألبسة

أطلق نشطاء من دول عربية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لمقاطعة شركة “LC Waikiki” التركية الشهيرة الخاصة بالألبسة، بعد اتهامها بممارسة ودعم العنصرية ضد العرب إثر سحبها إعلانا لمنتج احتوى على كلمات عربية.

وجاءت الحملة عقب سحب الشركة إعلانا عن قطعة لباس خاصة بالأطفال وعرضت للبيع في تركيا، وذلك بسبب انتقادات تعرضت لها من أتراك لتدوين مفردات عربية على هذه القطعة.

وتداولت صفحات تركية هذه القطعة وهي عبارة عن قميص للأطفال دوِن عليه عبارة ”حان وقت اللعب“، وهو ما أثار حفيظة بعض الأتراك وفق ما أظهره تعليق لأحدهم استنكر ذلك وأعلن عزمه مقاطعة منتجات هذه الشركة.

ودفع الاستنكار الشركة التركية للرد من خلال حساب على ”تويتر“ يدعى ”حساب خدمة عملاء LC Waikiki“، قال في تغريدة ”مرحبا ، نحن نعمل في 56 دولة باسم LC Waikiki، نحن نقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك البلدان، قررنا أن هذا المنتج، الذي تم إنتاجه للخارج، تم طرحه للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي وقمنا بإزالته من البيع“.

وأثار اعتذار الشركة وسحب المنتج وتبرير ذلك بأنه مخصص للبيع خارج تركيا وتم طرحه عن طريق الخطأ، استياء نشطاء عرب ومنهم سوريون يعيشون في تركيا، أعلنوا عزمهم مقاطعة هذه الشركة، معتبرين أن ”موقفها هذا ينم عن عنصرية تجاه العرب بالتحديد، لاسيما أن هناك منتجات وملابس تطرح في تركيا وتتضمن كتابات بلغات أخرى غير التركية“.

وتحت وسم #قاطعوا_LC_Waikiki، كتبت ورد نجار الصحفية السورية في تلفزيون ”أورينت“ المحسوب على المعارضة السورية ”قاطعوا منتجات العنصريين، آلاف القمصان تحوي كلمات باللغة الإنكليزية عندهم ولم يتم سحبهم“.

وأعلن الإعلامي السوري قتيبة ياسين مقاطعته للشركة، ودعا جميع عملاء هذه الشركة من العرب لمقاطعتها احتجاجا على ما وصفه بـ ”انسجامها مع خطاب العنصرية“، حيث قال ”أنا سأقاطع جميع منتجات LC Waikiki التركية وأدعوا جميع إخوتنا العرب لمقاطعتها بسبب انسجامها مع خطاب العنصرية في تركيا“.

وأضاف ”الشركة لديها آلاف المنتجات باللغة الإنجليزية واعتذرت للعنصريين عن قميص طفل عليه 3 كلمات عربية؟ ألهذه الدرجة تكرهون لغة نبيكم وقرآنكم وصلاتكم وحجكم؟“.

وقال القيادي في المشروع الوطني العراقي مهند الحيالي ”يا ترى كم حجم العنصرية في نفوس العاملين بهذه الشركة حتى جعلهم يعتذرون لجمهورهم عن قطعة ملابس نشروها على أحد متاجرهم مكتوب عليها عبارة باللغة العربية؟! أقل ما يمكننا فعله هو أن نعلن حملة مقاطعة لكل منتجات هذه الماركة إكراما للغتنا العربية“.

وعلق الدكتور السعودي عبدالهادي الشهري ”#العنصرية في #تركيا ضد لغة #القرآن: شركة #lcwaikiki التركية وبشكل عنصري تعتذر للأترك وتسحب قمصانا للأطفال مكتوبا عليها باللغة العربية من أسواق #تركيا علما بأن الشركة تبيع قمصانا بجميع اللغات في تركيا دون اعتراض ولها مئات الفروع في جميع الدول العربية!“.

وكتب الصحفي الفلسطيني مؤمن أبو صلاح ”اعتذار شركة Lcwakiki عن تيشيرت مكتوب عليه بالعربية مُعيب ويتسق مع الحملات العنصرية ذات الرؤية والأفق الضيق“.

كما دون الناشط معجب اليامي ”الشركة التركية تعتذر لمواطن تركي بسبب عرضها ملابس باللغة العربية (لغة القرآن) في امتداد للعنصرية ضد العرب في حين ثمة ملابس للشركة باللغة الإنجليزية“.

وتعتبر شركة ”LC Waikiki“، التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، واحدة من أشهر العلامات التجارية في عالم الألبسة التركية، ولها متاجر في الكثير من الدول حول العالم بينها دول عربية.

ويواجه المهاجرون واللاجئون في تركيا من العرب لاسيما السوريين، تصاعدا في الخطاب العنصري ضدهم، وسط اتهامات لسياسيين وأحزاب معارضة بالتحريض ضد اللاجئين واستخدامهم كوسيلة لإرضاء الناخبين وحشدهم استعدادا للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في صيف 2023.