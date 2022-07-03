السعودية.. استحداث نيابة مخصصة لأعمال الحج

استحدثت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لهذا العام، نيابة جديدة باسم ”نيابة أعمال الحج“، تتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تباشر ”نيابة أعمال الحج“، كافة الاختصاصات القضائية النيابية (التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية).

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الإجراءات النيابية في موسم الحج الحالي تتم عبر عملية تقنية متكاملة، ضمن مؤشرات قياس وتقييم، لضمان معالجة القضايا بشكل عاجل، إضافة إلى توثيقها وحفظ اجراءاتها وذلك ضمن مبادرة نيابة بلا ورق.

وبينت الوكالة أن مركز الاتصال والعمليات النيابية يشارك بمركبات مهيأة بأحدث الأجهزة التقنية لسرعة الانتقال والمعاينة ومباشرة الإجراءات من موقع الحدث ومسرح الجريمة، في حال حدثت.

وأكدت ”واس“ أن النيابة العامة رفعت من كفاءتها العدلية لحماية المشاعر المقدسة، والحجاج الموجودين بها، من خلال الدقة في معالجة القضايا الجزائية، والسرعة في إنهاء إجراءاتها وفق النظام.

ومن المقرر أن تستقبل المملكة خلال موسم حج هذا العام مليون حاج، حسب ما ذكر وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أوائل يونيو/ حزيران الماضي.