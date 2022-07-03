نصائح لإجازة صيفية صحية وممتعة في نفس الوقت

يتطلع كثيرون خلال موسم الإجازات الصيفية، الذي بدأ حاليا، إلى أن تكون عطلتهم مريحة وممتعة في نفس الوقت، لكنهم بحاجة أن تكون صحية أيضا.

وبينما يفضل قسم قضاءها في المنازل، يستغل آخرون الإجازة الصيفية للعودة إلى بلدانهم إن كانوا يعملون كمغتربين عنها، في وقت يخطط فيه البعض إلى تنظيم رحلات سياحية إلى أماكن مختلفة حول العالم.

ويعتبر السفر خارجيا هذا الصيف، الأول من نوعه، بعد رفع معظم البلدان القيود عنه، منذ أكثر من عامين على تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير يشارك الطبيب البريطاني بول مارتن، أخصائي علاج هشاشة عظام وخبير العناية بالصحة، مجموعة من أهم النصائح للمساعدة على قضاء إجازة صيفية صحية ومريحة.

الحفاظ على الصحة الجسدية

يُحذر الطبيب بول مارتن، من ممارسة خاطئة يسلكها الكثيرون للاستعداد لإجازة الصيف، والتي تتمثل باتباع نظام غذائي قاس لفقدان الوزن لتحقيق ما يعرف باسم ”الجسم الصيفي“.

ويدعو مارتن، بدلا من ذلك إلى إجراء تغييرات صغيرة في النظام الغذائي للحفاظ على الوزن بمرور الوقت.

ويقول: ”ينتج عن اتباع نظام غذائي قاس انخفاضاً كبيراً في الماء الجسم، ويجب خلال السفر أن يكون الجسم رطباً دائمًا وخاصة في المناطق الدافئة، لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم“.

الحفاظ على الصحة العقلية

لا تقل الصحة العقلية أهميةً عن الصحة البدنية، لذا من الضروري إعطاء الأولوية للصحة العقلية أثناء فترة الإجازة، من خلال التسكع والتعرف على أشياء جديدة، وفق الخبير.

ويقول إنه ”يمكن للكثيرين استعادة صحتهم العقلية حتى إذا قرروا قضاء إجازتهم محلياً، حيث تعتبر السياحة المحلية والزيارات الاجتماعية الإيجابية، وأخذ استراحة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، طريقةً رائعةً لإعادة ضبط التفكير وتجديد النشاط“.

الحصول على حمام شمس

يشرح بول مارتن، أن ”بشرتنا هي أكبر عضو في أجسامنا وتلعب العديد من الأدوار المهمة، بما في ذلك الحفاظ على درجة حرارة الجسم ومساعدتنا على امتصاص فيتامين د الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة لدينا“.

ويحث الطبيب على ”ضرورة التسكع في الهواء الطلق والحصول على حمام شمس خلال إجازة الصيف، مع وضع كريم الواقي على الجسم“.

ويوضح الخبير أنه ”خلال التجول في الهواء الطلق يمكن أن تقلل الغيوم من ضوء الأشعة فوق البنفسجية من نوع ”أ“، ولكنها لا تحجب دائمًا الأشعة فوق البنفسجية من نوع ”ب“، وكلاهما يضران بالجلد“.

ويتابع: ”مما يعني أنه يمكن أن يتعرض المتجولون لحروق الشمس، لذلك يجب استخدام كريم الواقي بعد التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية“.

الحماية من كوفيد 19

لا تزال العديد من البلدان حول العالم تفرض قيودا احترازيةً للوقاية من كوفيد 19، وقد يتفاجأ السياح ببعض المتطلبات أثناء العبور إلى وجهتهم السياحية.

ويدعو مارتن، قبل التوجه إلى الخارج، إلى ”ضرورة التحقق من حالة التطعيم في وجهة السفر، عن طريق عيادات التطعيم الخاصة بكوفيد 19، وتعزيز مناعتهم“.

ويتابع: ”تأكد إذا كنت بحاجة إلى أي لقاحات أخرى قبل السفر إلى نقاط الجذب الأكثر غرابة من حول العالم“.

ويضيف: ”يمكنك استشارة أخصائي طب المسافرين لمساعدتك على الاستعدادات الصحية الخاصة بمغامرتك للحصول على تجربة سفر مريحة“.

إجراءات إضافية

وبحسب الطبيب، فإن التأكد من تناول مسكن وخافض للحرارة ”الباراسيتامول“، ومضاد الالتهاب ”الإيبوبروفين“، والحصول على أكياس مسحوق فوّار متعدد الفيتامينات مع الإلكتروليت، وضمادات، مطهر يدين، وجل صبار لترطيب البشرة، يمكن أن تساعد كإجراءات إضافية في ضمان عطلة صيفية مريحة ومنعشة وصحية.

ويضيف: ”إذا نسيت أن تحزم مسحوق الإلكتروليت، فإن الموز وماء جوز الهند والأفوكادو واللوز والبطيخ هي بدائل مثالية“.

ويحث مارتن، الأشخاص الذين يتناولون أدوية لأمراض مزمنة، بضرورة إحضار خطاب من الطبيب المشرف على حالتهم والذي يؤكد فيه الدواء الموصوف لعلاجهم.

ويتابع: ”إذا كان الدواء الخاص بك يتم تبريده عادةً، فقم بتعبئته في أكياس تبريد معتمدة من شركات الطيران، وتأكد من أن لديك ثلاجة صغيرة في غرفتك بالفندق“.

كما ويشير الطبيب بول، في نصائحه، إلى أن السياح يمكنهم الحصول على تأمين صحي عند السفر إلى وجهتهم“.

ويقول إنه ”إذا كانوا في أوروبا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على بطاقة التأمين الصحي العالمية في المملكة المتحدة، والتي تتيح لهم الوصول إلى الرعاية الصحية الحكومية في أوروبا بسعر مخفض أو مجانًا في بعض الأحيان“.