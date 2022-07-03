وفاة أسطورة المسرح بيتر بروك

توفّى البريطاني بيتر بروك، أسطورة المسرح وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، السبت عن 97 عامًا، بحسب ما أفاد مقربون منه.

وولد بروك في بريطانيا، وأمضى قِسمًا كبيرًا من مسيرته الفنية في فرنسا، حيث أسس مسرح ”ليه بوف دو نور“.

وتميز المسرحي الراحل بأنه أحدثَ تجديدًا في فن الإخراج المسرحي، محررًا إياه من الديكورات التقليدية.

ويمكن وصف السيرة الذاتية لبيتر بروك، بأنها متعة الاكتشاف لدى رجل قادر على فعل الكتابة بالقدرة ذاتها على فعل الدراما.

فالطفل الذي كان أول ما جذب انتباهه في البيت آلة للعرض السينمائي، سيسحره في مطلع الشباب المخرج الأمريكي أورسون ويلز، ويقرر في بداية رحلته مع الإخراج أن يستخدم أسلوب ويلز في فيلمه الشهير ”المواطن كين“ الذي أنتِج عام 1941 ووصفه نقاد في استفتاءات أجريت بمناسبة مئوية السينما عام 1996، بأنه أهم فيلم في التاريخ.

لم يتلق بروك قبل أن يعمل في المسرح، تدريبًا، ولم يتخرج في أكاديمية، بل كان يسير خلف مشاعره وحماسته، وفيما بعد سيشير إلى أن القرارات التي تتخذها الغريزة تعكس نظامًا خفيًّا.