السعودية.. إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية (فيديو)

أنقذت مدينة الملك عبدالله الطبية السبت، حاجاً إيرانياً من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه الى #المسجد_الحرام.

وقالت الطبيبة التي أشرفت على حالة المريض، الدكتورة رشا البواردي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن أحد المرضى الذين راجعوا المستشفى كان مريضا من الجنسية الإيرانية، كان يشتكي من ألم في القلب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه مصاب بجلطة بالقلب.

وأضافت البواردي، أنه تمت التوصية بإجراء عملية قلب مفتوح لكنه للأسف رفض، بسبب تمسكه بأداء فريضة الحج.

وأوضحت الطبيبة السعودية، أنه بغض النظر عن فريضة الحج، فإننا ننظر إلى حالة المريض، وكان أفضل علاج له هو إجراء العملية، ولكنه رفض بشدة حتى بعد ان شرحنا له الفوائد والمضاعفات.

وتابعت البواردي، “ قبل إخراجه من المستشفى ليؤدي فريضة الحج، ناقشنا معه موضوع القسطرة، وبعد القسطرة بيوم، تم تنفيذ عملية القسطرة العلاجية حيث تم وضع دعامات للشريانين مع الشرايين الفرعية، ويعتبر ذلك عملية قسطرة معقدة، حيث تم وضع أربع دعامات له ووضحه الصحي الآن ممتاز وسيخرج غدا من المستشفى ليؤدي فريضة الحج“.

وقدم المريض الإيراني الشكر لكوادر مدينة الملك عبدالله الطبية وكل المسؤولين السعوديين في مكة وخادم الحرمين الشريفين، بعد ما رآه من اهتمام ورعاية.

ويستوعب موسم حج هذا العام مليون حاج.

وكانت المملكة العربية السعودية سمحت خلال موسم الحج في العام الماضي، وهو موسم الحج الثاني إبان جائحة كورونا، لـ60 ألف مقيم في السعودية – حصلوا على جرعات لقاح كورونا كاملة – بالمشاركة في الحج، مع اختيار المشاركين من مجموعة عبر الإنترنت ضمت أكثر من 550 ألف متقدم، وفق ”بي بي سي“ عربي.

واشترطت المملكة أن يكون الحاج حصل على لقاح كوفيد-19، وأن يتراوح عمره بين 18-65 عامًا، وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة، مثلما تم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.