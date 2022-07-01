تونس.. عودة مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية بعد غياب لعامين

يعيش عشاق الموسيقى السمفونية في تونس على امتداد شهر، مع مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية، الذي يعود هذه السنة في دورته الخامسة والثلاثين، بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا.

وسيكون قصر الجم الأثري مسرحا لعدد من السهرات التي يحييها مطربون وفرق للموسيقى السمفونية من داخل تونس وخارجها، في الفترة الممتدة بين 12 تموز/ يوليو، و13 آب/ أغسطس 2022.

ويعيد المهرجان الروح إلى مدينة الجم الأثرية التي تمثل مقصدا لآلاف السياح من الداخل والخارج كل سنة بالنظر إلى موقعها القريب من المدن الساحلية الكبرى (سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس) وإلى ثراء المخزون التراثي والأثري الذي تتمتع به المدينة، حيث ينتصب واحد من أضخم القصور الرومانية الشاهدة على عظمة تلك الحضارة.

ومع انطلاق المهرجان سيصبح القصر الروماني بالجم أجمل، فيتزين بشموع مختلفة الألوان تحاكي القصر وتبحث في أسراره، وتكون الموسيقى مطية لاكتشاف بعضها والاستمتاع بسحر المكان.

وبالنظر إلى طبيعة المهرجان الذي تم تأسيسه منذ عقود من الزمن، والمتخصص في الموسيقى السمفونية، ستكون الجم قبلة لعشاق هذا اللون الموسيقي من التونسيين أو من السياح الأجانب المقيمين قريبا من مدينة الجم الواقعة بين قطبين كبيرين هما مدينتا سوسة، كبرى المدن الساحلية، ومدينة صفاقس الملقّبة بـ ”عاصمة الجنوب“.

وأعدّت إدارة المهرجان لجمهورها 9 سهرات متنوعة منها خمسة عروض تونسية وأربعة عروض أجنبية، وسيكون الافتتاح يوم 12 يوليو 2022 مع الأوركستر السمفوني التونسي.

بينما يسهر جمهور القصر الروماني بالجم يوم 16 يوليو / تموز 2022 مع عرض إيطالي يحتفي بـ”موريكيني” والسينما الإيطالية مع كل من ”أندريا غريمانالي“ و“أوكتا جاز كوارنت“.

ويكون لأوركستر أكاديمية ”مسرح أوبرا تونس“ لقاء مع الجمهور يوم 28 يوليو 2022، ويحيي الفنان الأوبرالي حسان الدّوس، سهرة 30 يوليو تحت عنوان ”حسّان الدوس والأصدقاء“.

بينما يكون الموعد يوم 4 أغسطس 2022 مع عرض موسيقي من النمسا بعنوان ”رحلة موسيقية نمساوية“ لمجموعة ”شاك ستيو“ قبل تنظيم سهرة نمساوية ثانية يوم 6 أغسطس مع مجموعة ”أوركستر أوبرا فيينا“.

ويسهر عشاق المهرجان مع الموسيقى الكلاسيكية الإيطالية يوم 10 أغسطس 2022 مع مجموعة ”الألحان الغنائية“.

وسيكون الختام بعرض مشترك بين تونس وألمانيا من خلال التقاء مجموعتي ”ريفيلكتور“ و“تونس 88″ يوم 13 أغسطس الذي يوافق عيد المرأة التونسية، وستكون السهرة عبارة عن احتفاء بالمرأة التونسية من خلال الموسيقى السمفونية.