حملة لمقاطعة الموقع العالمي لبيع الأزياء "شي إن" لدعمه المثلية

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء ”شي إن“؛ إثر إعلانهم عبر إحدى منصاتهم الإلكترونية دعم المثليين والترويج لهم تزامنًا مع ”شهر الفخر“.

و“شهر الفخر“ هو شهر مخصص للاحتفال بذوي الميول الجنسية المغايرة في كثير من دول العالم، ويصادف حزيران/ يونيو من كل عام.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع من قبل آلاف النشطاء في عدة دول عربية، منها السعودية والكويت، الذين شاركوا في التعليق والدعوة لمقاطعة هذه العلامة الشهيرة، تحت وسم #مقاطعه_شي_ان، الذي سجَل عشرات آلاف التغريدات خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الموقع التجاري الشهير عبر إحدى منصاته المتعددة على تطبيق ”أنستغرام“ صورًا لعلم المثليين الذي يضم 6 ألوان، وعرض منتجات وأزياء للمثليين، أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمها لهذه الفئة، وتسليطها الضوء على حياتهم، ودعوتها لدعمهم ليس فقط في شهر الفخر إنما طوال العام.

وأثار هذا الإعلان الصريح استياء شريحة واسعة من المدونين الذين توالت تعليقاتهم ودعواتهم للمقاطعة، للمساهمة ”بنصرة الدين وردع انتشار الشواذ“، وفق تعبيرهم.

وأيَد الناشط محمد العتيبي الحملة، قائلًا: ”#مقاطعة_شي_ان بات لِزامًا علينا كمجتمع محافظ ينتمي إلى هذه الأمة العظيمة، أمة محمد ﷺ أن نلعب دورًا رئيسيًا في محاربة هذا الخَبَث الذي شاع ذكره إعلاميًا وتجاريًا ورياضيًا !! مقاطعة شركة واحدة عقوبة ستلعب دورًا هامًّا في ردع كل الشركات الداعمة للــ #الشذوذ“.

وكتب الناشط شافي القرني: ”قاطعوا شي إن وغيرها من العلامات التجارية الداعمة للشذوذ هذا جهادكم بارك الله فينا وفيكم“.

وقال عبدالسلام الحارثي: ”الشركة أعلنتها بصريح العبارة من يعطيهم الأرباح ؟ إحنا فلازم كلنا نقاطعها والخيارات كثير .. لا تستهين وتقول أنا ما راح أثر كل شخص راح يكون مؤثر ومن ترك شيئًا لله عوضه الله به خيرًا منه“.

وقالت ناشطة تدعى (نور): ”#مقاطعه_شي_ان الي يقولون حنا مالنا شغل وين تروح الأرباح! أنتم بالضبط زي زوجة لوط! ما سوت سواتهم بس دعمتهم! ولا أنكرت عليهم وشملها العذاب! العذاب الي قلبهم فوق تحت يعني من زين عيشتنا بالدنيا نخربها بالآخرة بعد؟ هذا اختبار من ربي لي ولك والجنة تبي والنار تبي“.

وأعلنت أخرى تدعى (فيِ) دعمها لحملة المقاطعة بسبب ”ترويج الموقع للشواذ“، قائلةً: ”حسبي الله ونعم الوكيل قاطعوهم، ويشهد لكم فعلكم عند الله سبحانه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون“.

وأعلنت المدونة (شجن) مقاطعتها للموقع وإلغاء اختيارات سابقة منه، حيث قالت: ”تمت المقاطعة وإلغاء الاختيارات المحفوظه سابقًا، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإنما السيل اجتماع النقط“.

ويعتبر موقع ”شي إن“ الذي تأسس عام 2008، واحدًا من أهم وأبرز المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم، ويحظى بإقبال واسع في العالم والوطن العربي، لا سيما المشاهير الذين سبق وأن تعاون الموقع مع بعضهم وأطلق مجموعات حصرية من الأزياء الخاصة للنساء والرجال.

وتعتبر قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في كثير من الدول حول العالم، وتتباين الآراء تجاهها بين من يعلن رفضها بشدة واستنكارها ويدعو لمحاسبة ومقاطعة المروجين لها، وبين من يرى أنها تقع ضمن خانة الحريات الشخصية ويطالب بحماية من ينتمون لهذه الفئة.