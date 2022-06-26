ما الذي تكشفه وضعية الجلوس عن سماتك الشخصية؟

كشفت دراسة سلوكية حديثة أجراها خبراء في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن وضعية الجلوس تكشف عن السمات الشخصية، حسب تقرير أورده موقع ”جاغرانجوش“.

وبحسب الخبراء، فإن الساقين تعملان بناءً على الأوامر التي يتم إطلاقها من خلال العقل الباطن لدينا والتي يتم ربطها إما في اتجاه ما نريد أو الابتعاد في حالة الخطر أو المشاعر السلبية مثل العصبية والقلق والملل وعدم الأمان.

وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسات مثيرة للاهتمام أن موظفي الخطوط الجوية على متن الرحلات الجوية مدربون على تحديد الأشخاص الذين يجلسون مع كاحلين متقاطعين كدليل على التوتر أو القلق لطلب الخدمة؛ لذلك يتم تعليم موظفي المقصورة أثناء تدريبهم أن يسألوا هؤلاء الركاب عادة أكثر من مرة عما إذا كانوا يريدون شيئًا آخر كوسيلة لمساعدتهم على الاسترخاء.

الجلوس مع ركبتين متوازيتين ومتقاربتين:

في دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو، تم الكشف عن أن الأشخاص الذين يجلسون وركبتهم مستقيمة مؤهلون للقيام بدور وظيفي ويؤمنون بأنفسهم وبمهاراتهم بسبب نظرتهم الصحية والإيجابية تجاه أنفسهم.

كما يشرح علماء السلوك أن الجلوس بشكل مستقيم مع وضع ركبتيك مستقيمتين أيضًا يعتبر مؤشرًا على مستوى عالٍ من الثقة ويكون هؤلاء الناس أذكياء ومفكرين عقلانيين ودقيقين في حياتهم اليومية.

كما يوضح التقرير أنهم صادقون ويمتنعون عن النميمة أو التحدث خلف الناس. يفضلون إبقاء عواطفهم تحت السيطرة أو لأنفسهم بدلًا من خلق مشهد أو التورط في النزاعات.

الجلوس والركبتين متباعدتين

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يجلسون وركبهم متباعدة لديهم عقل فوضوي للغاية مع فترة انتباه قصيرة وصعوبة في التركيز، ويوضح المختصون أنهم دائمًا ما يستكشفون ويفتنون بكل شيء جديد، كما يتحدثون قبل التفكير في تداعيات كلماتهم ويعانون من نسيانهم في منتصف المحادثة.

ويوضح المختصون أن هؤلاء الناس بحاجة إلى الكثير من الطاقة المحفزة من حولهم في العلاقات أو العمل، حيث يتطلب الأمر دفعًا مستمرًا وانضباطًا لجعلهم يعملون بطريقة منظمة.

الجلوس مع وضع ساق على الساق الأخرى

كشفت الدراسات أنه إذا كنت شخصًا يجلس بساقين متقاطعتين فأنت تتميز بأفكار إبداعية خارج الصندوق ولديك تفكير خيالي للغاية ولديك شخصية مهمة.

كما يفسر علماء السلوك أن الجلوس مع أرجل متقاطعة يعتبر بمثابة موقف دفاعي أو مغلق، ويوضحون أن هناك اختلافات في القراءة دقيقة، فإذا كنت جالسًا مسترخيًا على مقعدك ورجليك متقاطعتين وقدمك في اتجاه الشخص المقابل لك، فأنت واثق وتستمتع بالمحادثة.

في حين أنك إذا كنت جالسًا في حالة من الضيق أو تململ، وساقيك متشابكتين بإحكام، فأنت على الأرجح غير مرتاح وعقلك في مكان آخر تمامًا في تلك اللحظة.

أثناء المحادثة، يُنظر إلى الجلوس مع وضع الساقين على أنه غير مبالٍ خاصة إذا كانت قدمك تتجه إلى الباب أو بعيدًا عن الشخص الذي تتحدث إليه. كما لاحظ الخبراء أنه في بيئة العمل من المرجح أن يرفض الشخص الذي يجلس بساق متقاطعة الأفكار، أو يتكلم أقل، أو حتى يكون غافلًا مقارنة بأولئك الذين يجلسون بوضعيات أخرى.

الجلوس بركبتين متباعدتين وكاحلين متقاطعين

يعتبر وضع الجلوس هذا شائع للعائلة المالكة البريطانية؛ مما يعني أن لديك أسلوب حياة ملكي: أنت أنيق وراقٍ ومتواضع وتبدو واثقًا ومريحًا للغاية في أي موقف، كما لديك القدرة على جعل كل من حولك يشعر بالثقة أيضًا.

يوضح علماء السلوك أن ذوي وضعية الجلوس هذه يعملون بجد وبدون كلل لتحقيق الأهداف ويتمتعون بإيمان راسخ بأن العمل الجاد سيؤتي ثماره وقادرون على إخفاء القلق أو عدم شعور بالأمان بطريقة دقيقة.

وكشف خبراء السلوك وعلماء النفس أيضًا أن الجلوس مع تقاطع الكاحلين يعد أيضًا مؤشرًا على الدفاعية وعدم الأمان في بعض الحالات. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث في مجال القانون والقوات المسلحة أن معظم الأشخاص الذين شابكوا أرجلهم أثناء الاستجواب أو نحو ذلك أظهروا نسبة عالية من حجب المعلومات.

الجلوس برفع ساق ووضع كاحلها على الرجل الأخرى

يبدو وضع الجلوس بقفل الشكل الرباعي كأنك تقوم بتشكيل الشكل (رقم 4) مع تقاطع ساقيك وكاحل واحد فوق ركبة أخرى وهذا يعكس أنك واثق ومسيطر.

ويوضح الخبراء، إذا كنت تجلس على شكل أربعة أرجل متقاطعة، أنت أكثر هيمنة واسترخاء وثقة مقارنة بالأشخاص الذين لديهم أوضاع جلوس أخرى.

وستحدد أهدافك وتعمل بذكاء حتى يحين وقت تحقيقها. إن تأسيس حياتك المهنية وتعليمك يمثل أولوية بالنسبة لك.

كما يحب الأشخاص الذين يتمتعون بنمط الجلوس هذا أيضًا مساحتهم وخصوصيتهم حسب خبراء السلوك. حيث لاحظ خبراء السلوك أيضًا أن الأشخاص الذين يجلسون بأسلوب الشكل الرابع يميلون إلى الاعتقاد بأن كل شيء له وقت ومكان خاصان به: يرون أمرًا إلهيًا في كل شيء. ولديهم أيضًا طبيعة جدلية أو تنافسية ومن المرجح أن يرفضوا أي آراء أخرى غير آرائهم.