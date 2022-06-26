اعتداء صادم على كلب آمن يثير الغضب في السعودية

أثار شخص مجهول الهوية في السعودية، موجة غضب واسعة بين سكان المملكة بعدما تورط في اعتداء صادم على كلب آمن كاد أن يودي بحياته، وسط مطالب واسعة بالقبض على المعتدي ومحاسبته.

وتداول مغردون سعوديون كثر، مقطع الفيديو الذي صوره المعتدي ذاته، حيث ألقى حجرا كبيرا بدا أنه قطعة ”طوب“ تستخدم في البناء، من أعلى مبنى على كلب كان منهمكا في أكل الطعام في الأسفل.

وسقط الحجر على الكلب بشكل مباشر، وعلا نباحه عندها، قبل أن يتوقف الفيديو دون أن يعرف مصير الحيوان في تلك الليلة.

ونصح مدونون سعوديون كثر، بعدم مشاهدة الفيديو الصادم، وقدم آخرون بلاغات للجهات المختصة السعودية للقبض على المعتدي، بينما شن فريق ثالث هجوما عليه.

ونشر الأكاديمي السعودي محمد الهدلاء، مقطع الفيديو على حسابه في تويتر، تحت الوسم ”#معذب_الكلب_بالطوب“ الذي استقطب آلاف الغاضبين من ذلك الاعتداء على الكلب.

وقال الهدلاء: ”مقطع مؤلم قاسٍ، فيه استفزاز للمشاعر، ولايقوم بها إلا من يعانون من حالات نفسية، أو منزوعو القيم الدينية والإنسانية. وأنها لا تُمثل المجتمع الذي نعيش فيه نطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوقيع عقوبة المعتدي على الحيوانات التي قد تصل للسجن ولـ400 ألف غرامة مالية“.

وكتبت مغردة تدعى رغد، وبدت غاضبة جدا من الحادثة ”الله لا يسامحك الله لا يوفقك قطعت قلبي وش ضرك فيه الحيوان الله يجعلك تدور الموت من شدة عذابك ولا تحصله الله لا يحللك وجعلك تدور السعاده ولا تلقاها حسبي الله فيك كثر ماقهرتني الله يبلاك بمصيبه بشخص تحبه وقريب لك الله يحرمك لذة الحياه #معذب_الكلب_بالطوب“.

وعلق سعيد أبو نوره في سياق مماثل ”إلى كل من يعرف هذا المجرم سواء كان قريب أو صديق أو جار أحذر منه لأنه لن يتردد في أذيتك متى وجد الفرصة، وكل مايرده عنك مؤقتاً هو فقط خوفه من القانون، لان لو كان مايرده عنك أسباباً إنسانية أو خوف من الله لكان ذلك كافياً أن يرده عن أذية هذا المخلوق الضعيف. #معذب_الكلب_بالطوب“.

وقالت خلود الغامدي: ”هؤلاء المجرمين يحتاجون لعقاب رادع لهم. هؤلاء مرضى نفسيين مؤذيين قد يكونون سفاحين إذا لم يتم ردعهم سيمتد أذاهم إلى أبعد من ذلك. البعد الإجرامي في رمي الطوب من أعلى بعد وضع الأكل للكلب في نقطة معينة يدل على سبق إصرار لتعذيب الكلب، مجرم بلا أي رحمة“.

وكغيرها من الدول، تضم السعودية الكثير من نشطاء حقوق الحيوان بجانب عدد كبير من مربيها، لا سيما القطط والكلاب، بجانب تربية الإبل التي تعد الحيوان الأكثر مكانة في نفوس السعوديين بوصفها رابطا مع الماضي الذي يتلاشى مع انتشار مظاهر الحياة الحديثة، فيما تحظر القوانين المحلية الاعتداء على الحيوانات.