سبب قتل الأردنية لبنى منصور على يد زوجها

أثار مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور على يد زوجها، السبت، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع ”تويتر“، حيث تساءل الأردنيون عن سبب قتلها والذي يأتي بعد أقل من 48 ساعة على وقوع جريمة مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد في جامعة العلوم التطبيقية.

وكان الجاني قاتل المهندسة الأردنية لبنى منصور اعترف بقيامه بقتل زوجته، حيث برر سبب ذلك بأنه يعود إلى خلافات شخصية، فيما وضح مغردون أن سبب مقتلها قرب كسبها قضية الطلاق التي رفعتها ضد زوجها.

وقالت معلقة بتويتر بشأن الجريمة: ”لبنى منصور 24 سنة ضحية اليوم، لبنى من قرية جوريش جنوب نابلس عايشة واتجوزت بالإمارات وبس قررت تطلق كان بينها وبين طليقها محاكم كمان يومين القضية لصالحها، الاشي الي ما اتحمله طليقها وقرر يستناها تحت درج بيتها وبس طلعت طعنها 15 طعنة وقتلها بدم بارد، الله يرحمك يا لبنى“

وتمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت، من إلقاء القبض على قاتل الأردنية لبنى منصور بعد أقل من ساعتين على ارتكاب جريمته، ومحاولته الفرار.

وبحسب بيان لشرطة الشارقة التي لم تكشف هوية الضحية والقاتل في مثل هذه الحالات، فإن الجريمة تعود تفاصيلها إلى بلاغ ورد من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) من يوم الجمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك في أحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وتداول مغردون ووسائل إعلام أردنية، السبت، صورا للقتيلة قالت إنها لشابة عشرينية قتلت على يد زوجها بسبب خلافات شخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقتل المهندسة الأردنية #لبنى_منصور إثر قيام زوجها بقتلها ب 15 طعنة في الإمارات عقب خلافات نشبت بينهما في دولة الامارات العربية.

-يعود أصل المهندسة الفلسطينية إلى بلدة جوريش بقضاء نابلس.

#نيرة_اشرف#ايمان_ارشيد pic.twitter.com/zHoiXQdzBU — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 25, 2022

وأثارت الجريمة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل في الأردن، وسط تساؤلات عن سبب انتشار الجريمة على هذا النحو، فيما عبرت هيئات مجتمعية عن مخاوفها من تزايد عدد الجرائم بحق النساء، مطالبة بعقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للنساء.