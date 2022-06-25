بعد زلزال مدمر.. قتلى وجرحى إثر هزة ارتدادية في أفغانستان

قتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين إثر هزة ارتدادية ضربت أفغانستان الجمعة، على مقربة من مركز زلزال مدمر ضرب المنطقة الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم التلفزيون الوطني أحمد الله وسيق، إن مركز الهزة كان في منطقة جيان بإقليم باكتيكا، جنوب شرق البلاد.

وقالت مصادر حكومية إن حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان ارتفعت إلى 1150 قتيلا.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية قال إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء أودى بحياة ما لا يقل عن 280 شخصا على الأقل وأسفر عن إصابة مئات، في حين توقع ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض.

وقال محمد نسيم حقاني رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أن 25 شخصا آخرين قتلوا في خوست وخمسة في ننكرهار ويجري البحث عما إذا كان هناك ضحايا آخرين.

ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس/ آب الماضي مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما.

وردا على تولي طالبان السلطة فرضت العديد من الدول عقوبات على القطاع المصرفي الأفغاني وتوقف تدفق معونات تنمية بمليارات الدولارات.