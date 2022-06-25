مصر.. حملة شعبية تنجح في جمع مليوني دولار لإنقاذ الطفلة رقية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، فرحة عارمة، بعد نجاح حملة شعبية شارك فيها نجوم المجتمع لجمع أكثر من مليوني دولار أمريكي تكلفة علاج الطفلة رقية التي تعاني من مرض الضمور الشوكي.

كما احتفل أهالى منطقة عزبة سكينة بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، حيث مسقط رأس أسرة الطفلة، أمام منزل الطفلة، بجمع أكثر من المبلغ المطلوب وهو 43 مليون جنيه مصري أي أكثر من مليوني دولار أمريكي بحسب ما أفاد والد الطفلة لوسائل إعلام محلية.

وقبل تجميع المبلغ بساعات قليلة ومع اقتراب الوصول للمستهدف، تصدر وسم ”#رقيه_محتاجاكم“ قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تشهد مواقع التواصل فرحة عارمة بتجميع المبلغ لبدء رحلة علاج الطفلة الذي يستلزم حقنة ”زولجانزما“ تكلفتها 2 مليون دولار أمريكي.

ونقل موقع ”مصراوي“ المحلي، على لسان والد الطفلة رقية محمد، في أول تصريح له بعد نجاح الحملة : ”بفضل الله ثم دعم المصريين، تم جمع المبلغ المطلوب لإنقاذ حياة رقية، وجمعنا مبلغ 43 مليون جنيه“، أي بزيادة 3 ملايين جنيه عن المبلغ المطلوب.

وفي تفاعل سريع مع الحملة، علق الفنان المصري أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بعد اكتمال مبلغ 40 مليون جنيه، ونشر صورة توضح جمع المبلغ، الذي زاد بعد ذلك بدقائق 3 ملايين آخرى بحسب والد الطفلة.

وعلق العوضي على الصورة كاتباً: ”الخير في اُمتي إلى يوم الدين“.

فيما كتب إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه على ”تويتر“: ”الحمد لله دائما وأبدا وشكرا لكل من ساهم وشارك في علاج الطفلة رقية، وده مش جديد والمتوقع من كل المصريين، وربنا يشفيها ويعافيها ويحفظ الجميع من كل شر“.

الحمد لله دائما وابدا وشكرا لكل من ساهم وشارك في علاج الطفله #رقيه #انقذوا_حياة_رقيه

وده مش جديد والمتوقع من كل المصريين وربنا يشفيها ويعافيها ويحفظ الجميع من كل شر ❤️ pic.twitter.com/o2X02Sy2J3 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 24, 2022

ورقية هي طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج إلى حقنة ”زولجانزما“ التي تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه مصري أي أكثر من مليوني دولار أمريكي، مع اشتراط أن تحصل على الحقنة قبل أن تتم عمر عامين التي تتمهم بعد 7 أيام من اليوم.

وبجانب المشاركة الشعبية من المصريين، شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر في الحملة، ومنهم من تبنى الحملة من البداية مثل الفنانة المصرية وفاء عامر التي استضافت والدي الطفلة في منزلها أكثر من مرة آخرها خلال الساعات الأخيرة لتجميع المبلغ.

ومن بين نجوم المجتمع والمشاهير الذين نشروا المنشور الذي تضمن جمع التبرعات، لاعب كرة القدم في النادي الأهلي ومنتخب مصر عمرو السولية وغيره، ومن الفنانين مثل ”محمد هنيدي وأحمد العوضي وأيتن عامر ودانا حمدان والمطرب عمر كمال“.