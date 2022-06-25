تزامنا مع حفل فني ضخم.. شائعة تثير الهلع في شارع الحبيب بورقيبة

أثارت شائعة عن وجود عملية إرهابية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية مساء الجمعة، حالة من الهلع وسط آلاف الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفلا فنيا ضخما أحياه مغني الراب التونسي بلطي.

وأحيا بلطي، مساء الجمعة حفلا فنيًّا ضخما بشارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) حضره الآلاف.

وانتظم الحفل المجاني بعد فترة طويلة من منع التظاهرات الفنية في شارع الحبيب بورقيبة بسبب ما تشهده تونس من توترات أمنية.

وشهد الحفل تعزيزات أمنية في كل مداخل شارع الحبيب بورقيبة وفي كل شوارع العاصمة تونس.

واستضاف بلطي العديد من الفنانين الذين أدّوا معه عددا من الأغاني على غرار ”كافون“ و“ زازا“ و الفنان الشعبي ،سمير الوصيف، والفنان وليد التونسي والفنّانة الفلسطينية إليانا.

وفي المقابل، تم تسجيل حالات إغماء في صفوف الجماهير الحاضرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتدافع.

وانقطع الحفل ما يقارب الساعة، بعد سماع أصوات تشبه أصوات طلقات الرصاص، تسببت في حالة من الفوضى.

وهرب أغلب الحاضرين إلى الشوارع القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، وأصيب آخرون بالإغماء، إضافة إلى إصابة عدد من الحاضرين بجروح على إثر وقوعهم في الشارع خلال محاولة الهروب.

ونشر عدد من التونسيين تدوينات أكدوا خلالها وقوع عملية ارهابية بشارع الحبيب بورقيبة وإلقاء القبض على متشدد.

ونفى مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، ما تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف فاكر بوزغاية في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنه على إثر حصول مشادة بين مجموعة من الشباب على هامش الحفل، تمكن أحد الشبان من الهروب وتجاوز الحواجز الأمنية أمام وزارة الداخلية مما جعل العناصر الأمنية تتدخل وتسيطر عليه .

و فنّد فاكر بوزغاية كل الأخبار المتداولة حول عمليات إطلاق النار، مؤكدا أن الحالة عادية في شارع الحبيب بورقيبة وأن الجماهير غادرت الحفل دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه ”انتظم مساء يوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة حفل فني تواصل من الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة ليلا بحضور أكثر من عشرين ألف شخص ”.

وأضافت الوزارة في بلاغها ”لقد تولت الوحدات الأمنية تأمينه في ظروف عادية خلافا لما يتم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ”.

ويذكر أن مغني الراب، بلطي، بصدد القيام بسلسلة من الحفلات داخل تونس وخارجها.

واتفق بلطي مؤخرا مع وزير السياحة محمد المعز بلحسين، للقيام بحملة ترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة.

وأفادت وزارة السياحة في بلاغ لها أنه تم الاتفاق على بعث برنامج ترويجي مشترك سيتم تنفيذه قريبا.