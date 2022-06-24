لعبة روبلوكس.. محتوى مخل والأهالي "قلقون" على أطفالهم

يمثل المحتوى الجنسي في لعبة روبلوكس (Roblox) الأكثر انتشارًا حول العالم، مصدر قلق للآباء والأمهات الذين يعانون أصلًا من إدمان أطفالهم على اللعبة الشهيرة.

ويشكو الأهالي من المحتوى الجنسي للعبة التي تدعو للعنف في الكثير من خباياها، فيما يطلق عليه المستخدمون اسم ”كوندوز“، حيث يتم داخل تلك المساحة الحديث عن الجنس وممارسته افتراضيًا؛ الأمر الذي يعارض قواعد السلامة الأخلاقية التي تتحدث عنها منصة روبلوكس.

وعادة ما يدور نقاش بين الأهالي بشأن اكتشاف ألعاب مريبة داخل روبلوكس، التي تضم في الحقيقة مجموعة ألعاب داخل بعضها البعض، تتيح للاعب أن يصنع عالمه بنفسه، ويصمم شخصيته الافتراضية وفق هواه، ثم يبني لعبته ومحتواها، ليأتي بعده مستخدمون آخرون ويلعبوا بنفس لعبته.

والخطير في اللعبة هو وجود مستخدمين بالغين يصنعون غرفهم ضمن اللعبة، وهي خاصة بممارسة الجنس الافتراضي، وتعليم كيفية الزواج، إلى جانب الترويج للمثلية، وكل تلك الغرف متاحة لجميع المستخدمين، بمعنى أن أي طفل قد يتورط ويدخل إلى إحداها مما يسيء إليه نفسيًا وجسديًا على حد سواء.

ويدخل غرباء اللعبة ويحاولون التواصل مع الأطفال لاستدراجهم بغية التواصل معهم عبر الفيديو أو الاتصال الصوتي.

وتقول إحدى الأمهات في موقع ”فيسبوك“: ”لاحظت أن أحد الغرباء يحاول استدراج ابنتي للعبة فرعية ضمن روبلوكس تسمى ”تبنَّاني“ (Adopt me)، واكتشفت أن تلك اللعبة عبارة عن غرفة جنس افتراضية، يمارس فيها المستخدمون الفاحشة على اختلاف أشكالها، بحيث يتم التحرش بالأطفال، لا سيما أن تلك اللعبة تتيح التواصل المباشر مع الطفل“.

كما كشف العديد من الأمهات أن أطفالهن لم يستوعبوا ما رأوا، والبعض الآخر تم إنقاذه من تلك اللعبة، لكن من غير المعروف عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي والتحريض على العنف عبر لعبة المحاكاة تلك.

ومنصة روبلوكس العالمية تحتوي على أكثر من أربعين مليون لعبة فيديو، وتتراوح من تبنّي حيوان أليف افتراضي، إلى العيش في قلعة خيالية، إلى تحديات كثيرة تتم بين اللاعبين، كإطلاق النار مثلًا.

وما يميز هذه الألعاب أنها تمكّن المستخدمين من صناعة ”أفاتار“ أو شكل افتراضي لشخصياتهم، كما تتيح لهم إنشاء محتوى الألعاب داخل المنصة عن طريق الأدوات التي توفرها لهم اللعبة.

ووفقًا لآخر التقارير الاقتصادية، يدخل إلى منصة روبلوكس 47.3 مليون مستخدم يوميًا حول العالم، يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض من خلال خصائص اللعبة، وأكبر فئة مستخدمين للعبة هم ممن تتراوح أعمارهم بين التاسعة إلى الاثني عشر عامًا، وتبلغ 29% ويليها من هم دون التاسعة ونسبتهم 25%.

ورغم أن إعدادات الأمان ضمن لعبة روبلوكس تتيح للأهل التحكم بالمحتوى المتاح لأطفالهم، إلا أن مخاطر أخرى على صغار السن تتمثل بالإعلانات ذات المحتوى الجنسي الذي لا يتناسب مع أعمارهم، والتي لا يمكن منع عرضها من خلال تلك الإعدادات، فضلًا عن أن الألعاب ذات المحتوى الجنسي تظهر ضمن قوائم ”مقترحات مخصصة لك“ حتى للأطفال الذين يقولون إن أعمارهم أقل من 13 عامًا عند إنشاء حساباتهم.

ونتيجة الزوبعة التي تعرضت لها المنصة العالمية لألعاب الفيديو والتي يندرج بعضها ضمن تقنية ”الميتافيرس“، فإن متحدثين باسمها أوضحوا بأن الشركة لا تسمح بأي محتوى جنسي، وإذا وجدت ألعابًا غير مناسبة فإنها تحذف على الفور، قائلين: ”نحن لا نتسامح أبدًا مع المحتوى أو السلوك الجنسي من أي نوع، ونتخذ إجراءات سريعة ضد أي شخص يتبين أنه ينتهك معايير المجتمع“.