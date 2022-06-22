تقرير: اكتشاف كوكب يصلح موطنا جديدا للبشرية

تم اكتشاف كوكب في الفضاء يمكن للبشر أن يعيشوا فيه كما يعيشون على كوكب الأرض.

تقوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بمسح الفضاء الخارجي بشكل مكثف منذ مدّة تتراوح ما بين 20 إلى 25 عاما؛ بحثا عن كواكب محتملة يمكن لأبناء الأرض أن يعيشوا فيها في حالة وقوع كارثة على الأرض.

والمثير للدهشة أن القائمة كبيرة جدا – أكثر من 20000 كوكب خارجي. من المؤكد أن هذا لا يعني أن الإنسان سيكون مرتاحا على كل واحد منها.

ووفقا لتقرير موقع elishean777 المتخصص في أخبار الفضاء، نشر اليوم الأربعاء، فإن هناك معايير مثل: الضغط، ودرجة الحرارة، ونسبة الأكسجين، ووجود الماء المقبول، والجاذبية، والمسافة إلى النجم، والعديد من التفاصيل الأخرى التي يجب مراعاتها.

إضافة إلى ذلك، فإن المسافة الفاصلة بين الأرض والنظام الشمسي مهمة أيضا. في الوقت الحاضر لا يسمح مستوى التنمية البشرية برحلة واسعة النطاق للأشخاص من كوكب إلى آخر.

عندما يتم أخذ كل هذه المعلومات في الاعتبار تصبح القائمة صغيرة جدا. في العام 2011 لم يُعرف سوى أربعة من هذه الكواكب فقط.،لكن مشكلة بعدها عن الأرض تجعل مثل هذه الرحلة مستحيلة عمليا. ومع ذلك ليس كل شيء مستحيلا أو سيئا كما يبدو للوهلة الأولى.

كوكب HD 85512b

اكتشفه علماء فلك من اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وبتظافر جهودهم درسوا الكوكب المكتشف مؤخرا، وهو كوكب HD 85512 b من كوكبة Vela (الشراع).

يبلغ متوسط درجة الحرارة على هذا الكوكب خلال النهار 25 درجة. هناك بالطبع مناطق أكثر دفئا (تصل إلى 78 درجة) أو أكثر برودة، لكنها بشكل عام ظروف مريحة وملائمة للمعيشة.

إضافة إلى ذلك تم العثور على كمية كافية من الأكسجين والهيدروجين على الكوكب الكافية للتنفس، إنه يختلف عن أوكسجين الأرض، ولكن بمساعدة أجهزة خاصة يمكن تحويله إلى نظير للهواء الأرضي.

علاوة على ذلك هناك احتمالات كبيرة أن يكون الكوكب مأهولا بأشكال حية؛ لقد وجدوا فيه الماء وجوا كثيفا إلى حد ما.

الجاذبية والضغط مرتفعان بمقدار1,3 مرة مقارنة بجاذبية الأرض. نظرا لتأثير هذه القوى على الجهاز العضلي الهيكلي (البنية) يصاب الناس بالأمراض على الأرض؛ ولذا ستكون هذه الأمراض على الكوكب أكثر وضوحا.

ومع ذلك يمكن تعويض ذلك بهياكل عظمية خارجية (ملحقة). وإضافة إلى ذلك يؤكد الباحثون أن الفرق 1,3 مرة ليس ضارا جدا، و لا يمنع ذلك رحلة محتملة إلى HD 85512 b.

إشارات حضارة ذكية محتملة

وحسب تقرير الموقع، فالأمر الأكثر إثارة للاهتمام أن فريق البحث الآسيوي تلقى من كوكبة الشراع (باللاتينية Vela) إشارات يمكن أن تكون أرسلتها حضارة ذكية.

من المسلّم به أن هذه مجرد فرضية، لكن العمل في هذا الاتجاه جار، ومن المتوقع إرسال إشارة ردّ إلى الكوكب في العام 2024.

قال رئيس صناعة الفضاء اليابانية إنه تمكن هو وزملاؤه من العثور على نسخة شبيه بالأرض، وأنه في المستقبل يمكن أن يصبح HD 85512 b موطنا جديدا لأبناء الأرض، مع جهاز تنفس وهيكل عظمي خارجي (ملحق)، وبضع زراعات هنا وهناك.

يبقى أن نرى ما إذا كان السكان الأصليون متعاطفين أو خطرين وسيكوباتيين (مضطربين عقليا).