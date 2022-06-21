شهادة بلوغر بلجيكية معروفة عن العيش في السعودية

أعربت لاعبة التنس البلجيكية والبلوغر المعروفة، أليكسيا تشباييفا، عن شعورها بالارتياح في السعودية، مؤكدة أنها تشعر بأمان لم تجده في أي بلد آخر.

وقالت تشباييفا في مقطع مصور نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل، ”يسألني الناس عما إذا كنت أشعر بالأمان هنا في المملكة العربية السعودية، وإذا كنت خائفة من العيش هنا، والإجابة هي أنني لست خائفة وأشعر بأمان تام“.

وأضافت تشباييفا، ”لقد عشت في أمريكا وعشت في أوروبا، وهذا هو البلد الأكثر أمانا حتى الآن“.

وبينت أنها يمكنها السير في الشارع دون أن يضايقها أحد، كما يمكنها ترك هاتفها في مكان ما وسيظل بمكانه دون أن يلمسه أحد“.

شهادة لاعبة تنس بلجيكية وبلوجر معروفة عن العيش في #السعودية: أشعر بآمان هنا أكثر من أمريكا وأوروبا.. وأسير في الشارع دون مضايقة ولست مضطرة لإغلاق شقتي فلا أحد يسرق شيئًا وإذا نسيت هاتفي أعود فأجده مكانه#إرم_نيوز pic.twitter.com/6AAGPmm0r0 — إرم نيوز (@EremNews) June 21, 2022

وقدمت لاعبة التنس والبلوغر البلجيكية تلخيصا يوضح طبيعة الأمان الذي تشعر به في السعودية وهو ما دعاها لأن تصفه بأنه أمان لم تجده حتى الآن في بلد آخر، قائلة: ”هنا لست مضطرة لتسكير شقتي لأن لن يدخلها أحد، فلا أحد يسرق شيئا، فالناس محترمون للغاية وأنا أعلم أنهم لن يفعلوا بي شيء“.

ووجهت تشباييفا في خاتمة المقطع، دعوة للجميع لزيارة السعودية، قائلة: ”لكل السيدات والجميع الذين يسألونني عن السعودية، يمكنكم القدوم لزيارتها إنها دولة رائعة ويجب أن تكتشفوها بأنفسكم، نعم فهي بلاد آمنة جدا“.

وبحسب «تقرير التنافسية العالمي 2019» و«تقرير التنمية المستدامة 2020»، أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدم السعودية وتصدرها دول «مجموعة العشرين»، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية.

وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول «مجموعة العشرين»؛ في «مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020»و «مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة» و«مؤشر ضبط الجريمة المنظمة» بحسب ما أورده تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.