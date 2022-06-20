الأمن السعودي يعثر على "مفقود حي الرويس" بجدة متوفى

أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، عثورها على مسن مفقود منذ أيام، متوفى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، يوم الإثنين.

وذكر موقع ”سبق“ السعودي، أن الأجهزة الأمنية عثرت على السبعيني سعد الرابغي، متوفى، بعد أن تم الإعلان عن فقدانه في مدينة جدة غربي المملكة، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الرابغي كان يعاني مرض الزهايمر.

وكانت الجهات السعودية المختصة، تلقت في وقت سابق، بلاغا حول فقدان سعد الرابغي، بعد خروجه من منزله في حي الرويس بجدة.

وكثفت الجهات الأمنية وذوو المفقود، عمليات البحث عن الرابغي، إلى أن تم العثور عليه يوم أمس (الأحد) متوفى وفاة طبيعية، بحسب ”سبق“.

وكانت دعوات البحث عن المفقود سعد الرابغي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن تم الإعلان عن فقدانه.

وشارك العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جهود البحث عن المسن الرابغي، مشيرين إلى أنه يعاني مرض الزهايمر.

يذكر أن مرض الزهايمر هو عبارة عن اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ (ضموره) وموت خلاياه. وهو حالة تتضمن انخفاضا مستمرا في القدرة على التفكير وفي المهارات السلوكية والاجتماعية؛ ما يؤثر سلبًا في قدرة الشخص على العمل بشكل مستقل.

ويعتبر فقدان الذاكرة، العرض الرئيس لداء الزهايمر. وتتضمن العلامات المبكرة صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة.

ومع تقدم المرض، تتفاقم اعتلالات الذاكرة وتظهر الأعراض الأخرى.